نصائح مذهلة لمكافحة الشيخوخة مع التقدم في العمر

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مع تقدمنا ??في العمر، تفقد بشرتنا الدهون التي كانت تجعلها تبدو ممتلئة وتتوقف عن الظهور بمظهر ناعم وواضح كما كانت في السابق. في الوقت نفسه ، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى تلتئم النتوءات أو الجروح أو الخدوش.



وبينما لا يمكنك إيقاف عملية الشيخوخة ، يمكنك بالتأكيد التفكير في طرق للحفاظ على بشرتك تبدو صحية وخالية من العيوب، وهناك خطوات يمكنك اتباعها لحماية بشرتك وتحسين ملمسها ومظهرها، وذلك حسب ما ذكره موقع news18.





استخدام المرطبات

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الجفاف هو أحد أهم مخاوف البشرة التي تواجهها مع تقدمك في العمر، وتميل إلى الشعور ببقع جافة على وجهك ويديك وساقيك، وقد تبدو بشرتك خشنة ومتقشرة. ويمكن أن يكون هذا نتيجة للجفاف ، أو قضاء الكثير من الوقت في الشمس ، أو بعض الأمراض التي أصبت بها مع تقدمك في العمر، وهناك طريقة بسيطة لمكافحة ذلك وهي استخدام المرطبات بشكل يومي للحفاظ على رطوبة بشرتك.استخدام واقيات الشمسالتعرض الشديد لأشعة الشمس ليس جيدًا لبشرتك في أي عمر. وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) ، هناك دليل على أن التعرض لأشعة الشمس يسرع من عملية شيخوخة الجلد. لذلك ، يُنصح بالتواجد في الداخل خلال ساعات الذروة من اليوم. ومع ذلك ، إذا لم يكن لديك خيار سوى التواجد في الهواء الطلق ، فتأكد من تغطية نفسك جيدًا بالشالات والقفازات وما إلى ذلك. كما أن واقيات الشمس ضرورية. ضعه على بشرتك المكشوفة.نظفي وجهك كل ليلة لإزالة كل الأوساخ التي تتراكم على السطح. تقترح AAD أيضًا استخدام الماء الدافئ وتجنب فرك وجهك.النظام الغذائيإن العناية بنظامك الغذائي أمر بالغ الأهمية أيضًا، حيث يفقد الجلد بريقه إذا كنت مرهقًا أو مريضًا، ويمكن لنظام غذائي صحي يحتوي على توازن في الألياف والفيتامينات والبروتينات أن يحافظ على صحتك وصحة بشرتك.الإقلاع عن التدخينأخيرًا ، تشير الأبحاث أيضًا إلى أن التدخين المفرط يمكن أن يضر بشرتك. إذا كنت مدخنًا شرهًا ، فيُنصح بالإقلاع عن التدخين في أسرع وقت ممكن. ليس فقط بشرتك ، ولكن هذا سيساعدك على عيش حياة صحية.