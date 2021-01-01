أعرفي .. طرق هتساعد فى تربية ابنك المراهق



تربية ابنك المراهق تربية ابنك المراهق



بعض الآباء والأمهات يعتقدون أن تربية الطفل المراهق من أصعب أنواع التربية ودائمًا يصفون مرحلة المراهقة بأنها أصعب مرحلة عمرية ممكنة، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية أفضل الطرق الصحية التي تساعد في تربية ابنك المراهق وفقًا لما جاء في موقع.momjunction







سلب الامتيازات

دائمًا نجد الطفل المراهق يتعامل بطرق غريبة وأحيانا مرفوضة تجاه الآباء، فالمراهق قد يأخذ حب الأم والأب كأمر مسلم به، لكن قد حان الوقت لتعليمه قيمة الكماليات التي يستمتع بها، مع الحرص الشديد على أخباره بأن يتم سحب جميع الامتيازات ولكن لفترة قصيرة لا تجعل المدة تطول منك.

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القرار قرارك:من الممكن أن تعطي ابنك المراهق حرية الاختيار وأن القرار قراره ولكن بحدود وبعض القرارات ليست كلها، أيضًا في حالة إذا بدأ ابنك في السخرية منك عند اختيارك معه بعض القرارات لابد أن تكون شخص حازم معه وأن الأمور تسير وفقًا لقواعدكأشرك ابنك في القرار:أشرك ابنك المراهق في وضع القواعد والحدود تجعله يشعر أنك تستمع إليه ويمكنه المساهمة ويساعده على الالتزام بالقرارات والقواعد المتفق عليها.اجعله يواجه العواقب:التجربة خير دليل وأفضل معلم لذا اجعل طفلك يواجه العواقب ويتعلم من تجاربه وأفعاله السابقة وتأكد من أن طفلك يتعلم درس في الحياة من هذه التجربة.أجعله يصلح ما افسده:من أفضل الطرق في التريبة هي أن تجعل طفلك المراهق يصلح ما أفسده وأن يصحح أخطاءه بنفسه بالإضافة إلى عندما يخطأ في حق شخص يذهب إليه ويقدم الاعتذار الرسمي.