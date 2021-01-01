تعرف علي .. فوائد صحية لاستخدام الكركم



الكركم الكركم

الكركم، له عديد من الفوائد المختلفة، منها مضادات الأكسدة، ومضاد للالتهابات، وذلك وفقا لما نشره موقع Health.





1.يقلل الالتهاب

إحدى الدراسات التي أجريت على مرضى التهاب القولون التقرحي، كان الذين تناولوا 2 جرام من الكركم يوميًا مع الأدوية الموصوفة أكثر عرضة للشفاء من أولئك الذين تناولوا الدواء بمفرده.



2.يحسن الذاكرة



يساعد تناول الكركم في تحسين أداء الذاكرة لدى البالغين غير المصابين بالخرف.

اعتقد الباحثون أن انخفاض التهاب الدماغ وخصائص الكركم المضادة للأكسدة أدت إلى انخفاض أقل في الإدراك العصبي ، وهو القدرة على التفكير والعقل.



3.يخفف الألم

تشير الأبحاث إلى أن تناول مستخلص الكركم يمكن أن يقلل من الألم الناتج عن هشاشة العظام .



4.يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يساعد في تقليل الالتهاب والأكسدة ، يمكن أن يقلل الكركم من خطر الإصابة بأمراض القلب.



5.يساعد في محاربة الاكتئاب

أظهرت دراسة أن الكركم كان بنفس فعالية فلوكستين في تقليل أعراض الاكتئاب. قد يزيد الكركم أيضًا من مستويات السيروتونين والدوبامين، وهي مواد كيميائية في دماغك تنظم الحالة المزاجية ووظائف الجسم الأخرى.



6. يساعد في الوقاية من السرطان

قد يؤثر الكركم على نمو السرطان وتطوره وفقًا لبعض الدراسات .كما أظهرت إحدى الدراسات ، التي ركزت على سرطان القولون والمستقيم ، انخفاضًا بنسبة 40? في عدد الآفات في القولون لدى الرجال.

