تعرف علي .. فوائد صحية لاستخدام الكركم

آخر الأخبارالصحة والجمال › تعرف علي .. فوائد صحية لاستخدام الكركم

صورة الخبر: الكركم
الكركم

الكركم، له عديد من الفوائد المختلفة، منها مضادات الأكسدة، ومضاد للالتهابات، وذلك وفقا لما نشره موقع Health.


1.يقلل الالتهاب
إحدى الدراسات التي أجريت على مرضى التهاب القولون التقرحي، كان الذين تناولوا 2 جرام من الكركم يوميًا مع الأدوية الموصوفة أكثر عرضة للشفاء من أولئك الذين تناولوا الدواء بمفرده.

2.يحسن الذاكرة

يساعد تناول الكركم في تحسين أداء الذاكرة لدى البالغين غير المصابين بالخرف.
اعتقد الباحثون أن انخفاض التهاب الدماغ وخصائص الكركم المضادة للأكسدة أدت إلى انخفاض أقل في الإدراك العصبي ، وهو القدرة على التفكير والعقل.

3.يخفف الألم
تشير الأبحاث إلى أن تناول مستخلص الكركم يمكن أن يقلل من الألم الناتج عن هشاشة العظام .

4.يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب
يساعد في تقليل الالتهاب والأكسدة ، يمكن أن يقلل الكركم من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5.يساعد في محاربة الاكتئاب
أظهرت دراسة أن الكركم كان بنفس فعالية فلوكستين في تقليل أعراض الاكتئاب. قد يزيد الكركم أيضًا من مستويات السيروتونين والدوبامين، وهي مواد كيميائية في دماغك تنظم الحالة المزاجية ووظائف الجسم الأخرى.

6. يساعد في الوقاية من السرطان
قد يؤثر الكركم على نمو السرطان وتطوره وفقًا لبعض الدراسات .كما أظهرت إحدى الدراسات ، التي ركزت على سرطان القولون والمستقيم ، انخفاضًا بنسبة 40? في عدد الآفات في القولون لدى الرجال.

المصدر: موقع Health

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف علي .. فوائد صحية لاستخدام الكركم

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21159

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager