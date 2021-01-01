تعرف علي الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تعزز صحة القلب

تلعب جميع العناصر الغذائية الأساسية دورًا في الحفاظ على صحتنا، إذا كانت الألياف جيدة للهضم ، فإن البروتينات تحرض على الشبع وتمنحنا الكربوهيدرات الطاقة، من سمات الأطعمة التي غالبًا ما نتغاضى عنها هي مضادات الأكسدة، يجب أن تعلم أن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تساعد في بناء صحتنا بعدة طرق فهي مركب يحمي الخلايا من التلف الذي تسببه المواد المؤكسدة (أو الجذور الحرة)، ينتج الجسم المواد المؤكسدة لمحاربة الأمراض ولكن عندما تنمو بكميات كبيرة فإنها قد تهاجم الخلايا وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب لذلك ، إلى جانب المساعدة في تقوية جهاز المناعة لدينا ، فإن مضادات الأكسدة مهمة أيضًا لصحة القلب السليمة، وإليك الأطعمة المضادة للأكسدة التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".
5 أغذية غنية بمضادات الأكسدة لصحة القلب والمناعة:
1. الفاصوليا
هناك أنواع مختلفة من الفاصوليا كلهم مصادر رائعة لمضادات الأكسدة والبروتينات أيضًا، نظرًا لأن الفاصوليا منخفضة في نسبة الكوليسترول وسريعة ، فإنها تجعل الفكرة غذاء لنظامك الغذائي الصديق للقلب.
2. عين الجمل
يقترح كل طبيب قلب تناول عين الجمل كل يوم، لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول والصوديوم ولكنها عالية في نوع من مضادات الأكسدة يسمى البوليفينول، ينصح الخبراء بتناول حوالي 30 جرامًا من المكسرات يوميًا ، ويجب أن تحتوي دائمًا على 1-2 عين الجمل.
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