تعرف علي الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تعزز صحة القلب

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تلعب جميع العناصر الغذائية الأساسية دورًا في الحفاظ على صحتنا، إذا كانت الألياف جيدة للهضم ، فإن البروتينات تحرض على الشبع وتمنحنا الكربوهيدرات الطاقة، من سمات الأطعمة التي غالبًا ما نتغاضى عنها هي مضادات الأكسدة، يجب أن تعلم أن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تساعد في بناء صحتنا بعدة طرق فهي مركب يحمي الخلايا من التلف الذي تسببه المواد المؤكسدة (أو الجذور الحرة)، ينتج الجسم المواد المؤكسدة لمحاربة الأمراض ولكن عندما تنمو بكميات كبيرة فإنها قد تهاجم الخلايا وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب لذلك ، إلى جانب المساعدة في تقوية جهاز المناعة لدينا ، فإن مضادات الأكسدة مهمة أيضًا لصحة القلب السليمة، وإليك الأطعمة المضادة للأكسدة التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".



5 أغذية غنية بمضادات الأكسدة لصحة القلب والمناعة:



1. الفاصوليا



هناك أنواع مختلفة من الفاصوليا كلهم مصادر رائعة لمضادات الأكسدة والبروتينات أيضًا، نظرًا لأن الفاصوليا منخفضة في نسبة الكوليسترول وسريعة ، فإنها تجعل الفكرة غذاء لنظامك الغذائي الصديق للقلب.



2. عين الجمل



يقترح كل طبيب قلب تناول عين الجمل كل يوم، لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول والصوديوم ولكنها عالية في نوع من مضادات الأكسدة يسمى البوليفينول، ينصح الخبراء بتناول حوالي 30 جرامًا من المكسرات يوميًا ، ويجب أن تحتوي دائمًا على 1-2 عين الجمل.

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3. الشوكولاته الداكنةالشوكولاتة الداكنة مفيدة لصحة القلب والمناعة، أكدت دراسة أجراها باحثو هارفارد أن الشوكولاتة التي تحتوي على 70? من الكاكاو على الأقل مفيدة لقلبك وعقلك وصحتك الجسدية بشكل عام، بالطبع ، الاعتدال هو المفتاح لجني ثمارها.4. الشعيرتعود الحبوب الكاملة التقليدية إلى النظم الغذائية الحديثة لأن فوائدها قد تحققت الآن، الشعير هو أحد هذه الحبوب التي تقدم فوائد صحية هائلة، غني بمضادات الأكسدة، لكن الناس يتجنبون الحبوب لأنها ثقيلة على المعدة، طريقة رائعة لاستهلاكه هي في شكله المنقوع، تزيد هذه العملية أيضًا من مستوى مضادات الأكسدة.5. التوتالتوت الأزرق والفراولة كلها مليئة بالفيتامينات والمعادن المهمة ، التي تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة وتقلل من خطر الالتهاب، يحتوي التوت أيضًا على مواد كيميائية نباتية معروفة بتعزيز صحة القلب.