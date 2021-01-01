متي سن اليأس عند السيدات وأبرز الأعراض



سن اليأس عند السيدات سن اليأس عند السيدات

تدرك كل امرأة الأعراض المزعجة والمحبطة وحتى المحرجة أحيانًا التي يسببها انقطاع الطمث، وهي الهبات الساخنة، وحسب ما ذكره موقع houstonmethodist فإن الكثير منا لا يفهم أساسيات التحول الهرموني الرئيسي الذي يصادف نهاية سنوات الإنجاب بما في ذلك حقيقة أن هذا التحول لا "يبدأ" في الواقع مع سن اليأس.



فترة ما قبل انقطاع الطمث مقابل انقطاع الطمث.. ما الفرق؟

قد يبدو الأمر أشبه بتقسيم الشعر، لكن التفريق بين ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث يساعد في تفسير ما يحدث في جسمك خلال هذا الوقت.



"سن اليأس هو آخر دورة شهرية للمرأة لا توجد طريقة لمعرفة موعد حدوث آخر دورة شهرية أو ما إذا كانت أحدث دورة للمرأة هي آخر دورة شهرية لها حقًا ، لذلك ينتهي سن اليأس بما نسميه التشخيص بأثر رجعي - يتم إجراؤه فقط بعد مرور 12 شهرًا بدون دورة شهرية".



بعبارة أخرى ، لن نعرف حتى حدوث انقطاع الطمث حتى نتجاوزه بالفعل ، وهي مرحلة جديدة تسمى ما بعد انقطاع الطمث.



فترة ما قبل انقطاع الطمث هي الفترة الزمنية التي تسبق الدورة الشهرية الأخيرة للمرأة.



لا تتوقف المرأة عن إنتاج هرمون الاستروجين والبروجسترون فور انقطاع الطمث، حيث تنخفض مستويات الهرمون هذه بمرور الوقت وتتأرجح صعودًا وهبوطًا على طول الطريق ، حتى تنخفض أخيرًا لدرجة أن الدورة الشهرية تتوقف.



هذه العملية ، التذبذب في مستويات الهرمونات خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث ، هي التي تسبب الأعراض الكلاسيكية التي نربطها بانقطاع الطمث.



ولهذا السبب أيضًا نحتاج إلى تغيير سؤالنا الأولي إلى حد ما.



متى تبدأ فترة ما قبل انقطاع الطمث؟

مع انخفاض مستويات الهرمون لديك ببطء ، تلاحظ غالبية النساء علامات انقطاع الطمث ، بما في ذلك:



-الهبات الساخنة

-تعرق ليلي

-تغييرات في دورتك الشهرية

-تغيرات في المزاج

-الصداع

-آلام المفاصل والعضلات

-اضطرابات النوم

-صعوبة في التركيز

-جفاف المهبل





يمكن أن تبدأ أعراض ما قبل انقطاع الطمث في أي مكان ما بين ثلاث إلى سبع سنوات قبل آخر دورة شهرية لك متوسط عمر آخر دورة شهرية للمرأة هو حوالي سن 51 على الرغم من أن بعض النساء يعانين منها في سن الأربعين.



هذا يعني أن معظم النساء يبدأن في المعاناة من أعراض انقطاع الطمث في منتصف الأربعينيات إلى أواخرها لكن بالنسبة للبعض ، يمكن أن تبدأ الأعراض مبكرًا في منتصف الثلاثينيات.



في معظم الأوقات ، لا تكون فحوصات الدم ضرورية لتشخيص فترة ما حول سن اليأس". "على سبيل المثال ، إذا جاءت امرأة في سن 48 وكانت تعاني من هبات ساخنة أو كانت فتراتها غير منتظمة ، فهي في فترة ما حول سن اليأس."



"حتى إذا ظهرت على فتاة تبلغ من العمر 38 عامًا علامات كلاسيكية على انقطاع الطمث ، فهناك عدد قليل من اختبارات الدم التي يمكنني إجراؤها قبل أن أؤكد أن أعراضها ليست ناجمة بالفعل عن شيء آخر - مثل خلل في الغدة الدرقية .

