في دوري أبطال أفريقيا .. مدافع المريخ يهدي الترجي هدفًا كوميديًا (فيديو)



الترجي الترجي

سجل الترجي هدفًا كوميديًا مستغلًا خطأً فادحًا من مدافع المريخ، حمزة داوود، في مباراة الفريقين اليوم الجمعة ضمن مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.



وتقدم الترجي بهدف في الدقيقة 23 عن طريق محمد علي بن حمودة، الذي استغل خطأً كارثيًا لمدافع المريخ.ولم ينتبه داوود أن زميله لعب له الكرة في منطقة الجزاء، حيث انشغل بالإشارة إلى الحكم للسماح بدخول الطاقم الطبي لعلاج الحارس.وانتهز بن حمودة الفرصة ليخطف الكرة ويسجل هدفًا من انفراد، ودون مضايقة.

https://twitter.com/i/status/1636723780226539522