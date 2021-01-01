بلاغ وعظام آدمية .. ليلة الرعب في فندق مهجور بالهرم



فندق مهجور بالهرم فندق مهجور بالهرم

سيطرت حالة من الرعب على خفراء فندق سياج المهجور بمنطقة الهرم بعد العثور على عظام بشرية في بدروم الاسانسير ما دفعهم للاسراع بابلاغ الشرطة.









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تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على بقايا عظام آدمية داخل فندق سياج المهجور بمنطقة المريوطية.انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.مشرحة زينهمتبين من الفحص العثور على كمية من العظام اشبه بالهيكل العظمي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تم اخطار النيابة العامة المختصة وامرت بنقل العظام إلى مشرحة زينهم تحت تصرف الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.جمجمة واحدة وعظاموأسفرت معاينة نيابة الهرم بموقع البلاغ عن العثور على جمجمة واحدة وكمية من العظام البشرية غير محدد اذا كانت لجثة واحدة او لاكثر وهو ما سيحدده الطب الشرعي من خلال فحص عينة ال DNAوأضافت المعاينة ان الهيكل العظمي في حالة تحلل شديد ورجحت التحريات ان تكون الوفاة حدثت من اكثر من شهر فقررت ندب الطب الشرعي لاجراء عمليات التشريح اللازمة لتحديد سبب الوفاة وتوقيتها وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه بفحص العظام اذا كان بها اثار لطلقات او طعنات.وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وفحص بلاغات للتغيب لمضاهاة عينة الحمض النووي الماخوذة من العظام بالعينات من اهالي المتغيبين، ومازالت التحقيقات مستمرة.