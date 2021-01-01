في دوري أبطال أفريقيا .. تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

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صورة الخبر: الأهلي والقطن الكاميروني
الأهلي والقطن الكاميروني

تنطلق مساء اليوم الجمعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والقطن الكاميروني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وتقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا عبر قنوات بي ان سبوتس و قناة تايم سبورت البث الأرضي.



تردد قناة تايم سبورت (البث الأرضي) الناقلة لمباراة الأهلي والقطن

التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 التشفير: مفتوحة.


تردد قناة ليبيا الأحرار HD الجديد

اسم القناة: Libya Al Ahrar TV.
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 10815.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل التصحيح: 5/6.
الجودة: HD.



تردد قناة ETV الإثيوبية SD الجديد 2023

اسم القناة: ETV Mezinagna.
القمر الصناعي: NileSat.
التردد: 11513.
الاستقطاب: عمودي.
معامل التصحيح: 3/4.
الجودة: SD.



قناة الرياضية التونسية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11727

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

المصدر: elbalad

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