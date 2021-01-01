في دوري أبطال أفريقيا .. تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني



الأهلي والقطن الكاميروني الأهلي والقطن الكاميروني

تنطلق مساء اليوم الجمعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والقطن الكاميروني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.







وتقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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وتذاع مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا عبر قنوات بي ان سبوتس و قناة تايم سبورت البث الأرضي.تردد قناة تايم سبورت (البث الأرضي) الناقلة لمباراة الأهلي والقطنالتردد: 11861 الاستقطاب: رأسي معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 التشفير: مفتوحة.تردد قناة ليبيا الأحرار HD الجديداسم القناة: Libya Al Ahrar TV.القمر الصناعي: النايل سات.التردد: 10815.معدل الترميز: 27500.الاستقطاب: أفقي.معامل التصحيح: 5/6.الجودة: HD.تردد قناة ETV الإثيوبية SD الجديد 2023اسم القناة: ETV Mezinagna.القمر الصناعي: NileSat.التردد: 11513.الاستقطاب: عمودي.معامل التصحيح: 3/4.الجودة: SD.قناة الرياضية التونسية:القمر الصناعي: النايل ساتالتردد: 11727معدل الترميز: 27500الاستقطاب: أفقيمعامل تصحيح الخطأ: 3/4