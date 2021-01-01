بخطوات بسيطة .. وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الفم



تجاعيد الفم تجاعيد الفم

تعانى بعض النساء من مشكلة ظهور خطوط التجاعيد حول الفم، والتي تكون لأسباب مختلفة، منها التعرض للشمس لفترة طويلة، والتدخين وعلامات الشيخوخة، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال اتباع وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الفم والتي تعتمد على اتباع خطوات بسيطة نستعرضة في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " stylecraze".





يساعد بياض البيض في تقليل التجاعيد وشد الجلد، ولهذا ينصح بتحضير بياض البيض ووضعه على الجلد حول الفم، والانتظار لمدة 30 دقيقة، حتى يجف البياض ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، مع تكرار الوصفة 2 إلى 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية.



وصفة الكركم للتخلص من تجاعيد الفم



يحتوي الكركم على الكركمين الذي له فوائد مضادة للشيخوخة ، ولهذا ينصح بتحضير ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم مع 3 ملاعق كبيرة من العسل، ثم خلط 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم و 3 ملاعق كبيرة من العسل في وعاء، ثم وضع الخليط على الوجه والرقبة، وترك القناع لمدة 30 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، مع تكرار الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

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وصفة عصير الحمضيات للتخلص من تجاعيد الفمكشفت الدراسات عن أن تناول عصير الحمضيات واستخدامه الموضعي يمكن أن يساعد في تقليل علامات الشيخوخة، ولهذا ينصح بتحضير عصير الليمون أو أي عصير حمضى آخر، وغمس قطعة قطن في العصير ومسح حول الفم وتركه لفترة من الوقت ثم غسل حول الفم.وصفة جل الصبار للتخلص من تجاعيد الفموجدت الدراسات أن جل الصبار يساعد على زيادة إنتاج الكولاجين ويمكن أن يقلل من ظهور التجاعيد حول الفم، وذلك من خلال تحضير جل الصبار ووضعه حول الفم ثم الإنتظار لفترة تتراوح مابين 30 إلى 45 دقيقة، ثم غسل حول الفم للحصول على نتيجة إيجابية كل يوم.