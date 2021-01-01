تعرف علي مواجهات قرعة دور ال8 لدوري أبطال أوروبا



دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا

وأقيمت قرعة المسابقة الأكبر في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) في نيون السويسرية.



وتستضيف مدينة إسطنبول التركية النهائية على ملعب أتاتورك الأولمبي.



وتجدد مواجهة ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في ربع النهائي للموسم الثاني علي التوالي.

قد يعجبك أيضا...

وسيلتقي بايرن ميونيخ الألماني مع مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة نارية قوية.وفي لقاء إيطالي خالص سيلتقي ميلان مع نابولي، وأخيرا سيواجه إنتر الإيطالي بنفيكا البرتغالي.وسحب التركي حميد ألتينتوب لاعب شالكه وبايرن ميونيخ وجالاتا سراي السابق وكذلك الهولندي باتريك كلويفرت نجم ميلان وبرشلونة وأياكس السابق قرعة البطولة من ربع النهائي وحتى النهائي.وجاءت نتائج قرعة ربع النهائي:ميلان × نابوليمانشستر سيتي × بايرن ميونيخإنتر × بنفيكاريال مدريد × تشيلسيفيما جاءت نتائج قرعة المربع الذهبي:الفائز من (ريال مدريد × تشيلسي) × الفائز من (مانشستر سيتي × بايرن ميونيخ)الفائز من (ميلان × نابولي) × الفائز من (إنتر × بنفيكا)صاحب الأرض في النهائيالفائز من (ريال مدريد × تشيلسي) × الفائز من (مانشستر سيتي × بايرن ميونيخ) سيكون الفريق الأول والمستضيف في النهائي ضد الفائز من (ميلان × نابولي) × الفائز من (إنتر × بنفيكا)مواعيد ربع النهائيوستقام مباريات ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل المقبل بالنسبة للذهاب.أما مباريات الإياب ستقام بعد ذلك بأسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.مواعيد نصف النهائيالذهاب سيقام يومي 9 و10 مايو المقبل.والإياب سيقام يومي 16 و17 مايو المقبل.النهائيسيقام على ملعب أتاتورك الأولمبي في أسطنبول التركية يوم 17 مارس 2023 في التاسعة مساءً.ويحمل ريال مدريد لقب النسخة الماضية بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية.ويحمل الملكي الإسباني الرقم القياسي من عدد الألقاب برصيد 14 لقبا ويليه ميلان الإيطالي برصيد 7 ألقاب.