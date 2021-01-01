لأناقتك .. موضة مانيكير الأظافر في ربيع 2023



موضة مانيكير الأظافر موضة مانيكير الأظافر



الاهتمام بالأظافر واحد من الطرق التي تستمتع بها النساء، وهذا ما يجعلها تواكب موضة كل موسم، وقد جاءت موضة 2023، بموضة طلاء الأظافر، وهي طريقة مميزة ورقيقة اشتهرت بها الفتيات أثناء حفلات زفافهم، وذلك لرقته، ومع أن هذه الموضة مستمرة طوال العام، تميزت أكثر بالإطلالة الميتالك أو المعدنية في ربيع نفس العام، ولذا يستعرض "اليوم السابع" بعض الأفكار التي يمكن تنفيذها هذا الربيع وفقا لموقع "byrdie".



اللمسة الذهبية

هي طريقة مميزة بطلاء الأظافر بطبقة من المانيكير الشفاف، ثم طلاء الأطراف بطلاء ذهبي معدني لامع، مع توزيع بعض من القطرات الصغيرة بداخل الأظافر.



طلاء حورية البحر

إذا كنت من محبي الألوان المتداخلة، فيمكن استخدام ألوان متدخلة والتي تشبه زعانف حورية البحر اللامعة، والتى تظهر فيها تمويجات من ألوان قوس قزح اللامعة، وتتميز تلك الإطلالة بأن الطبقة الأساسية للأظافر لم تكن شفافة، أو بلون الأبيض، بل يمكن استخدام أي درجة من الألوان المعدنية.

قد يعجبك أيضا...

الرتوش الذهبية اللامعةإذا كنت من محبي الذهب، يمكنك الحصول على مظهر مانيكير معدني وذلك بإضافة الأطراف الذهبية عن طريق التنقيط أو الرش، وهي طريقة مميزة لصاحبات الأظافر القصيرة.الخطوط المعدنيةتختلف تلك الطريقة عن أي طريقة أخرى، فلا تلتزم بأطراف الظافر، بل يمكن عمل خطوط بالطول أو بالعرض باللون المعدني المفضل سواء ذهبي أو فضي.التنقيط الذهبيهذا التصميم سهل للغاية، فكل ما عليك فعله هو تطبيقه طبقي شفافة من المانيكير، ثم تزين أطراف الأصابع بنقاط ملتصقة بطلاء الأظافر الذهبي المعدني.الطبقة المعدنيةفي هذه الطريقة تم استبدال الأدوار، حيث تقومين بدهن الطبقة الأساسية باللون المعدني المفضل سواء ذهبي أو فضي، ثم تزين الأطراف باللون الأبيض، وهي طريقة تسمح لك باللعب بالمزيد من الألوان المعدنية.