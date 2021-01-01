لأناقتك .. موضة مانيكير الأظافر في ربيع 2023

الاهتمام بالأظافر واحد من الطرق التي تستمتع بها النساء، وهذا ما يجعلها تواكب موضة كل موسم، وقد جاءت موضة 2023، بموضة طلاء الأظافر، وهي طريقة مميزة ورقيقة اشتهرت بها الفتيات أثناء حفلات زفافهم، وذلك لرقته، ومع أن هذه الموضة مستمرة طوال العام، تميزت أكثر بالإطلالة الميتالك أو المعدنية في ربيع نفس العام، ولذا يستعرض "اليوم السابع" بعض الأفكار التي يمكن تنفيذها هذا الربيع وفقا لموقع "byrdie".
اللمسة الذهبية
هي طريقة مميزة بطلاء الأظافر بطبقة من المانيكير الشفاف، ثم طلاء الأطراف بطلاء ذهبي معدني لامع، مع توزيع بعض من القطرات الصغيرة بداخل الأظافر.
طلاء حورية البحر
إذا كنت من محبي الألوان المتداخلة، فيمكن استخدام ألوان متدخلة والتي تشبه زعانف حورية البحر اللامعة، والتى تظهر فيها تمويجات من ألوان قوس قزح اللامعة، وتتميز تلك الإطلالة بأن الطبقة الأساسية للأظافر لم تكن شفافة، أو بلون الأبيض، بل يمكن استخدام أي درجة من الألوان المعدنية.
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