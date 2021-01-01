العصابات في البرازيل يعلنون الحرب على الحكومة

أعلنت السلطات البرازيلية مواصلة العصابات شن هجماتها في شمال شرق البلاد لليلة الثالثة على التوالي، على الرغم من الوجود المكثف لقوات الأمن.
ونشرت تقارير إعلامية صورا لحافلات ومبان عامة تشتعل فيها النيران في تسع مدن، بما في ذلك ناتال عاصمة ولاية ريو غراندي دو نورتي الشمالية الشرقية.
وأعمال العنف التي بدأت في وقت متأخر الاثنين نظمها زعماء عصابات من داخل سجونهم احتجاجا على الظروف السيئة التي يعيشون فيها واحتجاجا على تشديد القوانين في الولاية لتضييق الخناق على النشاطات الإجرامية.
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