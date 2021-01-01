فى الفرن .. طريقة عمل صينية البيض بالبطاطس



صينية البيض بالبطاطس صينية البيض بالبطاطس

تعد صينية البيض بالبطاطس من الأكلات غير التقليدية التى يمكن تقديمها على وجبة الغداء أو الإفطار خاصة أنها تحتوى عدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة.



نعرض لكم طريقة عمل صينية البيض بالبطاطس والبصل فى الفرن من خلال وصفة الشيف أميرة شنب



مقادير صينية البيض بالبطاطس

كوب بيض

كوب كريمة

2 ملعقة كبيرة بيكينج باودر

كوب بطاطس مسلوقة مقطعة دوائر

كوب بصل احمر مفروم

ملعقة صغيرة سكر

زبدة

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ملحفلفل أسودطريقة عمل صينية البيض بالبطاطس فى الفرن* ضعي البيض مع الكريمة فى بولة متوسطة وضعي الملح والفلفل الأسود والبيكينج باودر واخفقيهم جيدا* في طاسة بها زيت ساخن على النار شوحى البصل مع السكر والزبدة ثم ضعي البطاطس ثم البيض وقلبيهم جيدا ثم ضعيهم فى صينية وادخليهم الفرن 10 دقائق ويقدم.