بدون مكياج في رمضان .. طرق لتعزيز جمالك



طرق لتعزيز جمالك طرق لتعزيز جمالك

يشير الجمال الطبيعي إلى الصفات الجذابة للشخص الموجودة دون استخدام المكياج أو تصفيف الشعر أو أي أشكال أخرى من التعزيز.



من الأمثلة على هذه الخصائص شكل الوجه المتناسق ، والجلد الصافي ، والعيون المشرقة ، وهيكل الجسم الجيد. في حين أنه اختيار شخصي تمامًا ، لن يشعر أحد بالحاجة إلى وضع المكياج إذا كانت بشرتنا متوهجة ومتألقة بشكل طبيعي.



هناك طرق عديدة لتعزيز جمالك الطبيعي قبل رمضان تجعلك لا تتطلب استخدام المكياج فيما يلي بعض المؤشرات:

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اعتني ببشرتك بشكل صحيح: يبدأ الوجه الجميل ببشرة صحية جيدة الترطيب. اعتد على التطهير والتقشير والترطيب.ضعي في اعتبارك إضافة سيروم أو زيت للوجه إلى روتينك لزيادة الترطيب لا تنسى إحضار كريم واقي من الشمساتباع نظام غذائي صحي: يمكن أن يؤثر ما تضعه في جسمك على بشرتك وشعرك ومظهرك العام. استهلك الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية ، مع الحد من الأطعمة المصنعة والسكر .حافظ على رطوبتك: شرب الكثير من الماء ضروري للحفاظ على بشرتك صحية ومتوهجة. اشرب ما لا يقل عن 10-12 كوبًا من الماء يوميًا ، وفكر في كوب من ماء الليمون كأول شيء في الصباح للمساعدة في بدء عملية التمثيل الغذائي.