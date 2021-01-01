فتح باب التقديم .. لوظائف بالمدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، إبتداءً من مساء الخميس الموافق 16 مارس 2023 ولمدة 15 يومًا، إلكترونيًا عبر الرابط التالي https://ejsadm.moe.gov.eg
وأضافت الوزارة أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي "مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم رياض أطفال، ومعلم (Math) ابتدائي، ومعلم (Science) ابتدائي، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، وملعم دراسات اجتماعية، ومعلم تربية بدنية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، وأمين مكتبة، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT بالإضافة إلى دعم فني.
وبينت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوي لغة إنجليزية.
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