فتح باب التقديم .. لوظائف بالمدارس المصرية اليابانية

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المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، إبتداءً من مساء الخميس الموافق 16 مارس 2023 ولمدة 15 يومًا، إلكترونيًا عبر الرابط التالي https://ejsadm.moe.gov.eg

وأضافت الوزارة أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي "مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم رياض أطفال، ومعلم (Math) ابتدائي، ومعلم (Science) ابتدائي، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، وملعم دراسات اجتماعية، ومعلم تربية بدنية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، وأمين مكتبة، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT بالإضافة إلى دعم فني.

وبينت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوي لغة إنجليزية.

وشددت الوزارة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.

وطالبت الوزارة المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل من خلال الحاسب الآلي فقط ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلي التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة حيث أنه سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.

جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد 2024/2023، سيبلغ 51 مدرسة داخل 26 محافظة.

المصدر: elbalad

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