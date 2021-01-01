التعليم العالي تأخذ قرار بالنسبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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التعليم العالي

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على استمرار الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني دون تغيير ، بينما تجرى امتحانات الميدتيرم كما هو مقرر من قبل المجلس الأعلى للجامعات خلال شهري أبريل ومايو دون تأجيل.

وأضاف المصدر ، أن الجامعات تقعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ولن يحدث بها أي تغيير، وتسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي 2023-2022 بالجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.


وتابع: "بدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد رمصان خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية".

المصدر: elbalad

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