التعليم العالي تأخذ قرار بالنسبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على استمرار الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني دون تغيير ، بينما تجرى امتحانات الميدتيرم كما هو مقرر من قبل المجلس الأعلى للجامعات خلال شهري أبريل ومايو دون تأجيل.



وأضاف المصدر ، أن الجامعات تقعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ولن يحدث بها أي تغيير، وتسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي 2023-2022 بالجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.





وتابع: "بدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد رمصان خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية".