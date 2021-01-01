قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الإعدادية والثانوية العامة

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وزير التعليم

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد محاضرات إضافية لـ طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي في المدارس في مختلف المواد الدراسية، بجانب تفعيل جميع الأنشطة لجذبهم.

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، شدد خلالها على ضرورة مواصلة العمل على جذب الطلاب للمدرسة، وخاصة طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوى، وعودتهم إلى المدرسة بشكل كامل واسترجاع الدور التربوي للمدارس .

وكان قد افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم، مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في مجال "التجارة الحديثة" بالإسكندرية.

وقد أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في كلمته اليوم ، عن سعادته بافتتاح مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية، مؤكدًا أنها صرح جديد يُضاف إلى رصيد منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وإحدى ثمرات التعاون والشراكة الناجحة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة فتح الله، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

المصدر: elbalad

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