وزير التعليم يصدر قرار هام بالنسبة للطلاب المتجاوزين لنسب الغياب بالمدارس



وزير التعليم وزير التعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس ، شدد خلالها على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي للطلاب في المدارس والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني لـ الغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية.



كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تفعيل الإجراءات العقابية ضد المتجاوزين لنسب الغياب المقررة ؛ لتحقيق الانضباط في سير العملية التعليمية بمراحل التعليم المختلفة.



وأكد الوزير أيضا أهمية مواصلة العمل على جذب الطلاب للمدرسة، وخاصة طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوى، وعودتهم إلى المدرسة بشكل كامل واسترجاع دورها التربوي، موجهًا بعقد محاضرات إضافية لهم في مختلف المواد الدراسية، بجانب تفعيل جميع الأنشطة لجذبهم.

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وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تفقد مجموعات الدعم بمدرسة محمد زهران التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، حيث تابع إلقاء محاضرة لمرحلة الثانوية العامة في مادة اللغة الإنجليزية.