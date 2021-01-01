الدكتور محمد عبد السميع يجيب .. هل بخاخة حساسية الصدر تفسد الصوم؟

هل بخاخ حساسية الصدر يفسد الصوم.. قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدواء الذى يكون مثل البخاخ طالما أنه يدخل الى جوف الإنسان فانه يفطر.
وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « هل بخاخ الكورتيزون لحساسية الصدر للأطفال أو الكبار يفطر؟»، أن هذا الدواء له جُرم فيدخل الى جوف الإنسان عن طريق الفم او الأنف فيبطل الصوم.
وأشار الى ان من كان مريضا ويستخدم هذا الدواء ولا يستطيع ان يؤجل معاد الدواء بعد الإفطار فله أن يفطر لأن الله عز وجل قال فى كتابه الكريم { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى? سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولكن عليك أن تعيد هذا اليوم بعد ذلك، أما من كان يستطيع ان يؤجل معاد الدواء لبعد الإفطار فلا حرج فى ذلك.
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