أعمال مقبولة في ليلة الجمعة الأخيرة من شعبان

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تعد سورة الكهف في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان، من أفضل الطاعات والعبادات التي حض عليها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ففيها نجاة من الفتن وعصمة من الدجال، وفتنة المحيا والممات.







سورة الكهف في ليلة الجمعة الأخيرة من شعبان

وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة بحسب دار الإفتاء ثابتة، حيث وردت آثار كثيرة بفضلها؛ ففي "الأشباه والنظائر" لابن نجيم: [مما اختص به يوم الجمعة قراءة الكهف فيه] اهـ بتصرف، وقال ابن عابدين: [أي في يومها وليلتها والأفضل في أولها مبادرة للخير وحذرًا من الإهمال] اهـ.

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كما جاء في "زاد المعاد" لابن القيم: [من خواص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف فيه، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»، وقال: الأشبه أنه من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه]، وقال النووي في "المجموع": [رواه البيهقي بإسناده عن أبي سعيد الخدري -مرفوعًا-، وروي موقوفًا عليه وعن عمر رضي الله عنه، وروي بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنهما: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة" وفي إسنادهما ضعف، ثم قال: ويستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها] اهـ بتصرف.وورد قي حديث أبي سعيد رضي الله عنه وإن قيل بوقفه عليه فهو مما ليس للرأي فيه مجال فيحمل على السماع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالمستحب قراءة سورة الكهف في أي وقت من يوم الجمعة وليلتها لا في خصوص الوقت قبل الصلاة، فإذا قرئت في هذا الوقت في المسجد تأدى بها المستحب، وتجوز قراءتها سرًّا أو جهرًا.ماذا كان يقرأ الرسول في ليلة الجمعة؟وتقي سورة الكهف من الكثير من الفتن فقصة أهل الكهف و كيف اعتصم الفتية بحبل الله و قاموا بالفرار من قومهم فكافئهم الله و عصمهم و كفاهم و نجاهم ، و فتنة صاحب المال في ماله و جناته، وتقي أيضاً من فتنة العلم ففي قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة و السلام و كيف شكر ربه على هذه النعمة.كما أنها موعظة من فتنة المُلك والجاه والسلطان كما في قصة ذي القرنين، وكيف نجح في هذا الابتلاء وشكر على هذه النعمة الكبيرة واستخدمها في طاعة الله جل وعلا.