تقارير اعلامية : روسيا تعثر على الطائرة المسيّرة الأمريكية في البحر الأسود

قالت صحيفة "فوربوست" الروسية، اليوم الخميس، إن روسيا تمكنت من العثور على الطائرة المسيرة الأمريكية التي سقطت في البحر الأسود.
وقالت صحيفة "فوربوست"، نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إنه “تم العثور على الطائرة بدون طيار في قاع البحر الأسود، على بعد 60 كيلومترًا من مدينة سيفاستوبول إحدى مدن القرم”.
وأضاف المصدر: "روبوت مائي نزل إلى قاع البحر وعثر على المسيرة الأمريكية على عمق حوالي 850-900 متر، المكان ليس بعيدا عن المنطقة التي يوجد فيها خط أنابيب غاز ساوث ستريم".
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