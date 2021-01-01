الأهلي ينذر مدافعه : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا



الأهلي الأهلي

أكدت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي الأهلي استقرت على عدم التجديد لمدافع الفريق رامي ربيعة وفقا للطلبات التى حددها اللاعب بالحصول على نفس مقابل الفئة الاولى داخل النادي الأهلي .



وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " : أن الأهلى رفض الشروط التى حددها رامى بيعة مدافع الأهلي بالحصول ومعاملة نجوم الفئة الأولي داخل النادي من ناحية الجانب المادي .



وطلب الأهلي من اللاعب وفقا لتأكيدات المصادر داخل الأهلي التجديد وفقا لشروط النادي خاصة أن رامي ربيعة لم يحظ بالثقة الكاملة من جانب مارسيل كولر المدير الفنى للفريق وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسى بالاضافة الى كثرة غياباته بسبب الاصابات المتكررة والمتعددة .

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تعليق ربيعةعلى جانب آخر .. قال رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن تركيز جميع اللاعبين ينصب على مباراة القطن الكاميروني غدا، وأنهم اعتادوا على مواجهة الصعاب، والجميع جاهزون من أجل تقديم كل ما لديهم لتحقيق الفوز».وأوضح ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «نعلم أن فريق القطن سيقدم أقصى ما لديه غدا، خاصةً أنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، ونحن كلاعبين استعدينا جيدا لهذه المواجهة».وأضاف أن كرة القدم بها كل شيء وأن اللاعبين اعتادوا اللعب من أجل تحقيق البطولات، والفريق كله يعمل بمنتهى الجدية من أجل هذه المهمة.وأكد ربيعة أن لاعبي الأهلي لديهم الرغبة في تحقيق النقاط الثلاثة غدا، خاصة أن هذه المرحلة صعبة وتحتاج إلى تكاتف الجميع، مشددا على أن اللاعبين بأكملهم على قلب رجل واحد في هذه المرحلة.