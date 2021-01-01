الأهلي ينذر مدافعه : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

أكدت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي الأهلي استقرت على عدم التجديد لمدافع الفريق رامي ربيعة وفقا للطلبات التى حددها اللاعب بالحصول على نفس مقابل الفئة الاولى داخل النادي الأهلي .
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " : أن الأهلى رفض الشروط التى حددها رامى بيعة مدافع الأهلي بالحصول ومعاملة نجوم الفئة الأولي داخل النادي من ناحية الجانب المادي .
وطلب الأهلي من اللاعب وفقا لتأكيدات المصادر داخل الأهلي التجديد وفقا لشروط النادي خاصة أن رامي ربيعة لم يحظ بالثقة الكاملة من جانب مارسيل كولر المدير الفنى للفريق وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسى بالاضافة الى كثرة غياباته بسبب الاصابات المتكررة والمتعددة .
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