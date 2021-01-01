حول سد النهضة .. إثيوبيا تعلن رفضها لتصريحات وزير الخارجية المصري

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سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أنها نرفض التصريحات غير المسؤولة المنسوبة إلى وزير الخارجية المصري وتحمل تهديدا لإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأوضحت لخارجية الإثيوبية في بيان لها أن تصريحات وزير الخارجية المصري تشكل "خرقا صارخا" لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أكد أن مصر لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، ومصر تتخذ مواقف منضبطة وتراعي كافة الاعتبارات والعلاقات.

وقال شكري: "كل الخيارات مفتوحة وتظل كافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها".

وأضاف سامح شكري، خلال مداخلة ببرنامج حديث القاهرة، أننا نكتفي بتصريح كل الخيارات مفتوحة دون الدخول في إطار تحديد إجراءات بعينها وهذا ما يخدم المصلحة المصرية بأن تظل كافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها.

المصدر: وكالات

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