حول سد النهضة .. إثيوبيا تعلن رفضها لتصريحات وزير الخارجية المصري

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أنها نرفض التصريحات غير المسؤولة المنسوبة إلى وزير الخارجية المصري وتحمل تهديدا لإثيوبيا بشأن سد النهضة.
وأوضحت لخارجية الإثيوبية في بيان لها أن تصريحات وزير الخارجية المصري تشكل "خرقا صارخا" لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أكد أن مصر لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، ومصر تتخذ مواقف منضبطة وتراعي كافة الاعتبارات والعلاقات.
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