سامح شكري يفتح النار علي أثيوبيا في أزمة سد النهضة



سامح شكري سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، ومصر تتخذ مواقف منضبطة وتراعي كافة الاعتبارات والعلاقات.



وقال شكري: "كل الخيارات مفتوحة وتظل كافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها".



وأضاف سامح شكري، خلال مداخلة ببرنامج حديث القاهرة، أننا نكتفي بتصريح كل الخيارات مفتوحة دون الدخول في إطار تحديد إجراءات بعينها وهذا ما يخدم المصلحة المصرية بأن تظل كافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها.

قد يعجبك أيضا...

وتابع: قدرات الشعب المصري لا نهائية ومصر تتخذ مواقف منضبطة تجاه التعنت الإثيوبي، موضحا أن تأثر مصر من ملء سد النهضة أمور فنية تحكمها سياسات وتقديرات مرتبطة بعلوم دقيقة ولا أستطيع التحدث عن الملء الرابع، مؤكدا أنهم يراقبون ويتابعون الموقف بكل دقة.كما أوضح شكري أن توقيع مصر على اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا كانت تعبير عن حسن نيتها لكن للأسف لم نجد مرونة من الجانب الاثيوبي، مطالبا إثيوبيا العمل بمسئولية أثناء ملء السد حتى لا تتضرر دولتا المصب مصر والسودان.وذكر شكري أنه رغم عدم وجود مرونة مماثلة من قبل الجانب الإثيوبي كما تفعل مصر استمرينا في التفاعل مع كل دول حاولت المساعدة، مؤكدا أهمية التوصل إلى اتفاق قانون ملزم لتشغيل وملء السد الاثيوبي حتى لا يقع ضرر على أحد في ضوء إطار تفاوضي.واختتم: المطالبة بعدم وقوع أضرار جسيمة على دول المصب مصر والسودان متوافق مع قواعد القانون الدولي والأمم المتحدة، وكل دولة لها الحق في الدفاع عن مصالح شعبها ومقدراتها.