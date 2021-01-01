طارق حامد مباراة وتغريمه 10 آلاف ريال سعودي.. أعرف السبب

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طارق حامد

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف الدولي المصري، طارق حامد، لاعب اتحاد جدة، مباراة واحدة وتغريمه 10000 ريال سعودي، لارتكابه سلوكا غير رياضي خلال لقاء الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا أن طارق حامد وجه ألفاظا غير لائقه لحارس الفيحاء فلاديمير ستويكوفيتش، خلال لقاء الكأس.

وقالت لجنة الانضباط في بيان رسمي:" ثبوت مخالفة لاعب نادي الاتحاد، طارق حامد للمادة (48-2-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، وإيقافه مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها".

أضاف:" إلزام لاعب نادي الاتحاد طارق حامد بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

المصدر: elbalad

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