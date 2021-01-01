أعرف .. قنوات مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد



الزمالك وشباب بلوزداد الزمالك وشباب بلوزداد

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد.. يتسائل عشاق وجماهير الفارس الأبيض عن كيفية متابعة مباراة فريقهم المرتقبة بدوري أبطال أفريقيا عبر القنوات المفتوحة.



وحصلت شبكة بي ان سبورت، على الحقوق الحصرية لنقل بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حيث من المقرر أن يتم إذاعة المباراة عقب قناة بي ان سبورت 4.



إلى جانب قناة بي ان سبورت، أعلنت عدد من القنوات إذاعة المباراة مجانا، ومن ضمن قناة أون تايم سبورت من خلال البث الأرضي.

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موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزدادومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، غدا الجمعة 17 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة- مصر، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية ومكة المكرمة.وستقام المباراة في الجزائر، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد1- قناة أون تايم سبورت الأرضي:يتم ضبط القناة من خلال توصيل «إريال خارجي» في التليفزيونات العادية، وضبط التليفزيون، على تردد UHF 32.وفي حال التوصيل من خلال شاشات LCD أو LED، يجب تحويل الشاشة من خاصية ATV إلى DTV ثم توصيل الإريال الخارجي وإتمام عمليات البحث.2- قناة ARENA SPORT:تردد: 11512.معامل الاستقطاب: عمودي.معدل الترميز: 30000.3- قناة CBC Sport HD:- تردد 11135.- ومعامل الاستقطاب أفقي.- معدل الترميز 27500.4- قناة IRIB Varzich (بدر):-التردد: 11881- معدل الاستقطاب: أفقي- ومعدل الترميز 27500.5- تردد قناة Syria Sport:-تردد 12110، أو 10986-أما معدل الاستقطاب فهو عمودي.معدل الترميز 27500.ترتيب مجموعة الزمالكيتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره فرق الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.1- الترجي 9 نقاط2- شباب بلوزداد، 6 نقاط3- الزمالك، 4 نقاط4-المريخ، 4 نقاطويحتاج الزمالك إلى الفوز في المبارتين المتبقيتين ومن ضمنها مباراة الغد أمام شباب بلوزداد، لضمان حجز بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.وحقق الزمالك فوز وحيد حتى الآن خلال أربعة جولات بدور المجموعات بدوري الابطال، وذلك بعد الخسارة في اللقاء الافتتاحي على يد فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السوداني على ملعب "الشهداء بنينا" في ليبيا.قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف.