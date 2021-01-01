“ناسا” تنشر مسارات كسوف الشمس المقبلة

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كشفت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” خريطة تظهر مكان ومقدار كسوف الشمس، حيث ستشهد 48 ولاية كسوفا جزئيا للشمس على الأقل، إضافة لبعض المناطق في المكسيك وغالبية المناطق في كندا.



وأكدت “ناسا” أن الولايات المتحدة ستشهد كسوفا مرتين، الأول في 14 أكتوبر المقبل، والثاني في الثامن من أبريل عام 2024.



وقالت الوكالة إن المراقبين سيكونوا قادرين على رؤية “حلقة النار” عندما يحجب “القمر كل شيء باستثناء الدائرة الخارجية للشمس”، والغلاف الجوي الخارجي ذي اللون الأبيض، عندما يسد القمر الشمس تماما أثناء الكسوف الكلي.

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ويحصل الكسوف الكامل عندما يمر القمر بين الأرض والشمس في وقت تكون فيها الكواكب الثلاثة مصطفة في خط مستقيم.وللمفارقة الشمس أكبر 400 مرة من القمر إلا أنها 400 مرة أبعد منه عنا، ويمكن تاليا للقمر أن يحجب الشمس كليا عن الناس الذي يقفون في الظل الذي تعكسه على سطح الأرض، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.وتشير إلى أن أي شخص يمكنه متابعة مسار الكسوف الحلقي من ولاية أوريغون إلى تكساس سيكون لديه فرصة لرؤيته إذا كانت السماء صافية، وأي شخص من ولايات تكساس إلى مين سيكون لديه فرصة لرؤية الكسوف الكلي إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك.وتوضح الوكالة أن المسارات التي تظهر بأشكال بيضاوية صفراء تظهر أوقات متابعة الكسوف الحلقي، أما الأشكال البيضاوية الأرجوانية ستظهر الكسوف الكلي.وتظهر المعلومات أن فترة ظهور الكسوف تختلف بحسب مكان متابعتها من الأرض، حيث تتراوح من دقيقتين إلى خمس دقائق.وتقول ناسا إن البعض سيكون قادرا على رصد الكسوف من أماكن خارج المسارات، ولكن ستكون ظاهرة بشكل جزئي لهم.