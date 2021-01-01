تعترف «OpenAI» : «GPT-4» متقدم جدًا وقد يضر بالعالم

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حذرت شركة OpenAI، التي ابتكرت روبوت الدردشة «شات جي بي تي» CHATGPT ذات الشعبية الكبيرة، من روبوت جديد طورته مؤخرا، أكثر قوة للذكاء الاصطناعي، ويعرف باسم GPT-4، وقد اعترفت الشركة بأنه متقدم جدًا، لدرجة أنه قد يكون ضارًا بالمجتمعات والعالم كله'.



ويمكن أن يقبل الروبوت الآن المدخلات في شكل صور بالإضافة إلى نص، لكنه لا يزال يُخرج إجاباته في نص، مما يعني أنه يمكنه تقديم أوصاف مفصلة للصور.



وروبوت GPT-4 من بين أشياء التي يمكنه القيام بها، حساب المسؤولية الضريبية للأشخاص على الفور/ ويمكنه اجتياز اختبار Uniform Bar Exam.

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وقالت شركة OpenAI في منشور مدونة: "لقد أنشأنا GPT-4 ، أحدث معلم في جهود OpenAI في توسيع نطاق التعلم العميق".وأضافت: " روبوت GPT-4 هو نموذج كبير متعدد الوسائط (يقبل مدخلات الصور والنص، وينبعث منه مخرجات نصية، على الرغم من كونه أقل قدرة من البشر في العديد من سيناريوهات العالم الحقيقي، فإنه يعرض أداءً على مستوى الإنسان في مختلف المعايير المهنية والأكاديمية".