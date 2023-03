شرح استخدام روبوت My AI القائم على ChatGPT في سناب شات

سناب شات سناب شات

أدى الارتفاع السريع في شعبية الأدوات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي إلى جعل شركات التكنولوجيا تتسابق نحو دمجها في منتجاتها. وإحدى هذه الشركات هي شركة سناب شات. فقد أطلقت شركة سناب شات في نهاية الشهر الماضي روبوت الدردشة الذكي الخاص بها القائم على الإصدار الأحدث من روبوت ChatGPT وهو روبوت الدردشة My AI.



إليك ما يمكن أن يفعله روبوت الدردشة My AI وكيف يمكنك استخدامه:



1- ما هو روبوت الدردشة My AI القائم على ChatGPT في سناب شات؟

بعد فترة وجيزة من إضافة مايكروسوفت ميزات (ChatGPT) إلى محرك البحث Bing، أطلقت شركة سناب روبوت الدردشة My AI كميزة تجريبية لمُستخدمي الإصدار المدفوع (+Snapchat) بالإضافة إلى ميزات تجريبية أخرى.

يُعدّ روبوت الدردشة My AI نسخة سريعة ومناسبة للأجهزة المحمولة من روبوت ChatGPT داخل تطبيق سناب شات، ولكن الاختلاف الرئيسي هو أن روبوت My AI مقيد إلى حد أكبر مقارنةً بروبوت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي OpenAI.2- كيفية استخدام روبوت My AI:كيفية استخدام روبوت My AI القائم على ChatGPT في سناب شاتإذا لم تكن من مستخدمي +Snapchat، يجب الاشتراك فيه مقابل 3 دولارات و99 سنتًا شهريًا حتى تتمكن من استخدام روبوت الدردشة My AI.وقد يستغرق الأمر بضع ساعات بعد الاشتراك في +Snapchat حتى يظهر روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي في قائمة الأصدقاء.سيظهر بعد ذلك كمحادثة مثبتة (pinned conversation) في أعلى قائمة الدردشة. يمكنك البدء بإرسال الرسائل النصية كما تفعل مع أي من أصدقائك الآخرين، وسيبدأ روبوت My AI بالرد على أسئلتك بسرعة.وأثناء المحادثة، يمكنك طلب النكات ولعب بعض الألعاب مع روبوت الدردشة، وطلب اقتراحات أو نصائح حول موضوع معين.3- ما هي قيود روبوت My AI؟لا يقدم روبوت My AI إجابات تتضمن السب، أو العنف، أو المحتوى الجنسي الصريح، أو الآراء حول المواضيع المثيرة للجدل، مثل: السياسة.ولا يمكنه حاليًا فهم أي ملصقات أو Bitmojis التي تُعد إحدى الميزات الرئيسية في سناب شات. لا يمكنه أيضًا الرد عليك عن طريق إرسال (لقطات) snaps.كما جُرِّد الروبوت من الوظائف التي أدت إلى حظر استخدام روبوت ChatGPT في بعض المدارس، مثل: كتابة المقالات الأكاديمية عن مواضيع مختلفة.هل يخزّن روبوت My AI المحادثات؟تُخزن المحادثات التي تجريها مع روبوت My AI لمدة 24 ساعة، بعدها تختفي المحادثة في سناب شات. ولكن يمكنك حذف سجل الدردشة كاملًا باتباع الخطوات التالية:انقر فوق فوق أيقونة الملف الشخصي، ثم انقر فوق رمز (الإعدادات) Settings.مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم (إجراءات الحساب) Account Actions.انقر فوق خيار (Clear My AI Chat Queries).انقر فوق زر (تأكيد) confirm.