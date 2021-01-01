يؤكد تقرير جديد إرتفاع مستوى تسعير إصدارات iPhone 15 Pro القادمة



iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro

أكد المحلل “Jeff Pu” في تقريره الأخير على أن إصدارات ابل القادمة من هواتف iPhone 15 Pro ستشهد إرتفاع كبير في مستوى التسعير مقارنة بإصدارات Pro السابقة من الشركة.



تقدم شركة ابل في الإصدارات القادمة من هواتف iPhone 15 Pro العديد من الترقيات الجديدة، بدءاً من التصميم الخارجي المميز بإطار من التيتانيوم، والأزرار المميزة بتصميم صلب مع محرك لدعم الإستجابة اللمسية، وصولاً إلى رقاقة A17 Bionic التي ترتكز على عملية تصنيع 3 نانومتر والتي تقدم للمرة الأولى في هواتف Pro.



أيضاً من بين الترقيات المتوقعة في هذه الإصدارات في الذاكرة العشوائية، كما تقدم ابل عدسات periscope لتعزيز تقنية التكبير للمرة الأولى في iPhone 15 Pro Max.

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ولقد أكد المحلل “Jeff Pu” في المذكرة التي نشرت مؤخراً على أن هذه الترقيات ستدفع الشركة لزيادة مستوى التسعير لإصدارات iPhone 15 Pro.ويعد هذا الإرتفاع في التسعير الأول منذ إطلاق سلسلة iPhone X، حيث قدمت ابل إصدارات Pro منذ ذلك الوقت بسعر 999 دولار للنموذج الرئيسي في سوق الولايات المتحدة، وسعر يبدأ من 1099 دولار للنموذج الرئيسي من إصدار Pro Max الذي بدأ بهاتف iPhone XS Max.أيضاً يوضح التقرير أن ابل قامت بزيادة مستوى تسعير إصدارات الشركة من هواتف الأيفون أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، وذلك كنتيجة لإختلاف سعر الصرف للعملاق الأجنبية، حيث بدأ سعر iPhone 14 Pro من 1099 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، بينما انطلق iPhone 13 Pro بسعر 949 جنيه إسترليني.ولقد إستطاعت ابل الحفاظ على مستوى تسعير النماذج الرئيسية من إصدارات Pro في سوق الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية إلا أن زيادة التضخم وهدف الشركة في تحقيق الأرباح سيدفع ابل إلى زيادة مستوى التسعير للنماذج الرئيسية من هواتف iPhone 15 Pro هذا العام.