أسعار لموديلات 2022 و2023 من بايك X3 في مصر

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تعتبر X3 السيارة الأصغر بين الموديلات الثلاثة التي تقدمهم بودي جروب الوكيل المحلي لسيارات بايك الصينية في السوق المصري، حيث تنتمي هذه السيارة لفئة SUV، ومؤخرا قدمت الشركة زيادة 30 ألف جنيه على أسعار موديلات 2022 و2023 من السيارة لتصبح كالتالي بعد الزيادة:



موديل 2022:



- فئة كومفورت من 489 ألف جنيه إلى 519 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).

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- فئة لكشري من 589 ألف جنيه إلى 619 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).موديل 2023:- فئة كومفورت من 539 ألف جنيه إلى 569 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).- فئة لكشري من 639 ألف جنيه إلى 669 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 116 حصان وعزم 148 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.وتشمل أهم التجهيزات التي يتم تقديمها مع الموديلات السابقة الآتي:فئة كومفورت:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وEBD وEBA.- نظام ثبات الكتروني ESP.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية بمقاس 16 بوصة.- نظام لحماية السيارة من السرقة.- نظام لغلق الأبواب أوتوماتيكيا عند بدء الحركة.- مصابيح أمامية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- مصابيح ضبابية خلفية.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- عجلة قيادة متعددة الوظائف.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مرايات جانبية بإشارات LED.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- منفذ يو اس بي خلفي.فئة لكشري:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- كاميرا خلفية.- فرش داخلي من الجلد.- فتحة سقف.- نظام إضاءة بالمقاعد الخلفية للقراءة.- ألوان خارجية إضافية (أحمر وأسود وبني وفضي).