فيديو .. طائرة روسية تسقط مسيّرة أمريكية بالبحر الأسود

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فيديو .. طائرة روسية تسقط مسيّرة أمريكية بالبحر الأسود

صورة الخبر: طائرة روسية تسقط مسيّرة أمريكية
طائرة روسية تسقط مسيّرة أمريكية

عرضت فضائية “يورونيوز" تقريرا بعنوان، القوات الأمريكية تنشر فيديو للحظة تسبب طائرة روسية بإسقاط مسيّرتها في البحر الأسود.

ووفقا للتقرير، نشرت وزارة الدفاع الأمريكية فيديو ادعت فيه أنه لمقاتلة روسية أثناء اقترابها من طائرة مسيّرة كانت قد سقطت هذا الأسبوع في البحر الأسود.

ويظهر في الفيديو اقتراب الطائرة الروسية من المسيّرة أكثر من مرة، منفذة بعض المناورات، قبل أن تصطدم فيها وينتهي بث الفيديو، ما يعني سقوط المسيّرة.

استمرار تداعيات الحادثة
وتستمر تداعيات حادثة سقوط الطائرة المسيّرة الأمريكية فوق البحر الأسود، بعد تدخل من طائرة حربية روسية وفق واشنطن.

المصدر: يورونيوز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. طائرة روسية تسقط مسيّرة أمريكية بالبحر الأسود

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
13182

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager