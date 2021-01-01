فيديو .. طائرة روسية تسقط مسيّرة أمريكية بالبحر الأسود



طائرة روسية تسقط مسيّرة أمريكية طائرة روسية تسقط مسيّرة أمريكية

عرضت فضائية “يورونيوز" تقريرا بعنوان، القوات الأمريكية تنشر فيديو للحظة تسبب طائرة روسية بإسقاط مسيّرتها في البحر الأسود.



ووفقا للتقرير، نشرت وزارة الدفاع الأمريكية فيديو ادعت فيه أنه لمقاتلة روسية أثناء اقترابها من طائرة مسيّرة كانت قد سقطت هذا الأسبوع في البحر الأسود.



ويظهر في الفيديو اقتراب الطائرة الروسية من المسيّرة أكثر من مرة، منفذة بعض المناورات، قبل أن تصطدم فيها وينتهي بث الفيديو، ما يعني سقوط المسيّرة.

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استمرار تداعيات الحادثةوتستمر تداعيات حادثة سقوط الطائرة المسيّرة الأمريكية فوق البحر الأسود، بعد تدخل من طائرة حربية روسية وفق واشنطن.