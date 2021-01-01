فيديو .. طائرة روسية تسقط مسيّرة أمريكية بالبحر الأسود

عرضت فضائية “يورونيوز" تقريرا بعنوان، القوات الأمريكية تنشر فيديو للحظة تسبب طائرة روسية بإسقاط مسيّرتها في البحر الأسود.
ووفقا للتقرير، نشرت وزارة الدفاع الأمريكية فيديو ادعت فيه أنه لمقاتلة روسية أثناء اقترابها من طائرة مسيّرة كانت قد سقطت هذا الأسبوع في البحر الأسود.
ويظهر في الفيديو اقتراب الطائرة الروسية من المسيّرة أكثر من مرة، منفذة بعض المناورات، قبل أن تصطدم فيها وينتهي بث الفيديو، ما يعني سقوط المسيّرة.
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