100 صحفي دولي يجيبون على هذا السؤال..أفضل سيارة كيا لعام 2023؟

آخر الأخبارأخبار السيارات › 100 صحفي دولي يجيبون على هذا السؤال..أفضل سيارة كيا لعام 2023؟

صورة الخبر: كيا
كيا

كيا من العلامات التي أثبتت جودتها في السنوات الأخيرة، بشهادة المستخدمين وتقارير الجودة الأولية والاعتمادية من الشركة الأمريكية المختصة J.D Power، وها هي تنافس بسيارتين على جوائز أفضل سيارة في العالم للعام 2023.

جوائز أفضل سيارة في العالم World Car Awards المستمرة منذ 19 عاما تعتبر من أكبر الجوائز التي تكرم شركات السيارات.. ولجوائز 2023 يحظى بحق التصويت 100 صحفي سيارات دولي من 32 دولة، على أن يتم اختبار قيادة وتقييم السيارات الجديدة في أسواق متعددة وأكثر من قارة واحدة كل عام قبل الشروع في التصويت.

ما هي أفضل سيارات كيا 2023؟
أفضل سيارات كيا 2023 حسب الترشيحات النهائية لجوائز أفضل سيارة للعام هي كيا نيرو الجديدة بفضل ما تقدمه من مستوى جيد من التنقل بطاقة نظيفة صديقة للبيئة، وتنافس كيا نيرو على جائزة أفضل سيارة في العالم لعام 2023، فإذا حققت الفوز ستكون أول سيارات كيا تحقيقا للجائزة بعد كيا تيلورايد في 2020.

السيارة الثانية المرشحة من كيا هي EV6 GT وتنافس في فئة أفضل سيارة أداء لعام 2023، وتتميز بمحركين كهربائيين مع نظام دفع كلي وتخرج قوة 576 يسمح لها بالتسارع من 0 – 96 كم/ س في 3.4 ثانية.

أفضل سيارة, المربع نت

موعد حسم الجوائز
في كل من أقسام جوائز الأفضل في العالم لعام 2023 يوجد 3 مرشحين، والأقسام هي أفضل سيارة في العالم، أفضل مركبة كهربائية في العالم، أفضل سيارة فاخرة في العالم، أفضل سيارة أداء في العالم، أفضل سيارة مدنية (بطول لا يتجاوز 4.25 متر)، وأفضل تصميم سيارة.

سيتم الإعلان عن الفائزين في معرض نيويورك الدولي في بث مباشر يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل من 2023.

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 100 صحفي دولي يجيبون على هذا السؤال..أفضل سيارة كيا لعام 2023؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
70138

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager