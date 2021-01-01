100 صحفي دولي يجيبون على هذا السؤال..أفضل سيارة كيا لعام 2023؟

كيا من العلامات التي أثبتت جودتها في السنوات الأخيرة، بشهادة المستخدمين وتقارير الجودة الأولية والاعتمادية من الشركة الأمريكية المختصة J.D Power، وها هي تنافس بسيارتين على جوائز أفضل سيارة في العالم للعام 2023.
جوائز أفضل سيارة في العالم World Car Awards المستمرة منذ 19 عاما تعتبر من أكبر الجوائز التي تكرم شركات السيارات.. ولجوائز 2023 يحظى بحق التصويت 100 صحفي سيارات دولي من 32 دولة، على أن يتم اختبار قيادة وتقييم السيارات الجديدة في أسواق متعددة وأكثر من قارة واحدة كل عام قبل الشروع في التصويت.
ما هي أفضل سيارات كيا 2023؟
أفضل سيارات كيا 2023 حسب الترشيحات النهائية لجوائز أفضل سيارة للعام هي كيا نيرو الجديدة بفضل ما تقدمه من مستوى جيد من التنقل بطاقة نظيفة صديقة للبيئة، وتنافس كيا نيرو على جائزة أفضل سيارة في العالم لعام 2023، فإذا حققت الفوز ستكون أول سيارات كيا تحقيقا للجائزة بعد كيا تيلورايد في 2020.
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