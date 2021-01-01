تقديم نسخة رياضية من أصغر «فولكس فاجن» كهربائية

تداولت عدة مواقع معلومات عن خطة فولكس فاجن لتقديم نسخة رياضية باسم GTX من أصغر سيارتها الكهربائية بالكامل ID.3.
أتت ID.3 في الأصل كبديل لـGolf-e الكهربائية التي بنيت على جيل الهاتشباك السابع وقد تمثل ID.3 GTX التطور الكهربائي القادم لـGolf GTI، كانت قد أعدت فولكس فاجن نموذجًا اختباريًا من السيارة الجديدة ووفرت تجربة قيادته لبعض الصحف والمجلات العالمية.
اعتمد النموذج على نفس هيكل ID.3 القياسية بينما وضع عليه شعار ID.X وزود بمحركين كهربائيين لدفع رباعي بقوة 328 حصان بينما تشير التوقعات لتقديم النسخة التسويقية بأرقام أقل مع دعم من بطارية سعتها 77 كيلوواط/الساعة لم يتم تحديد مدى السير الذي توفره حتى الأن.
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