تُقدم «بي إم دابليو» 5 Series الكهربائية بالكامل في أكتوبر



5 Series 5 Series

تستعد بي إم دابليو للكشف عن الجيل الثامن من الفئة الخامسة 5 Series خلال أشهر، بخيارات كهربائية بالكامل بنسخة i5 وخيارات هجينة قابلة للشحن، بجانب نسخ محركات البنزين والديزل التقليدية.



يأتي الجيل الثامن من 5 Series بتصميم رياضي متميز، ونظام تشغيل بي إم دابليو 8.5 مع الشاشة الوسطية المنحنية، وشاسيه مرن يُمكنها من الاعتماد على محركات احتراق داخلي أو أنظمة دفع كهربائية أو هجينة.



بي إم دابليو سوف تقدم i5 السيدان الكهربائية عام 2023 الجاري، وسوف تتبعها i5 تورينج في عام 2024، وسوف تتوفر i5 للبيع بداية من ربيع عام 2024 المُقبل، وسوف تتوفر بنسخة M Performance الرياضية.

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بي إم دابليو سوف تكشف الستار عن الجيل الثامن من الفئة الخامسة 5 Series في أكتوبر 2023، بكافة نسخها ذات محركات الاحتراق الداخلي أو ذات أنظمة الدفع الصديقة للبيئة.احتفلت بي إم دابليو عام 2022 الماضي بمرور 50 عامًا على بدء إنتاج 5 Series، بعد تقديم 7 أجيال منها، ووصول مبيعاتها إلى أكثر من 10 ملايين سيارة حول العالم.