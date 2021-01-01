تُقدم «بي إم دابليو» 5 Series الكهربائية بالكامل في أكتوبر

تستعد بي إم دابليو للكشف عن الجيل الثامن من الفئة الخامسة 5 Series خلال أشهر، بخيارات كهربائية بالكامل بنسخة i5 وخيارات هجينة قابلة للشحن، بجانب نسخ محركات البنزين والديزل التقليدية.
يأتي الجيل الثامن من 5 Series بتصميم رياضي متميز، ونظام تشغيل بي إم دابليو 8.5 مع الشاشة الوسطية المنحنية، وشاسيه مرن يُمكنها من الاعتماد على محركات احتراق داخلي أو أنظمة دفع كهربائية أو هجينة.
بي إم دابليو سوف تقدم i5 السيدان الكهربائية عام 2023 الجاري، وسوف تتبعها i5 تورينج في عام 2024، وسوف تتوفر i5 للبيع بداية من ربيع عام 2024 المُقبل، وسوف تتوفر بنسخة M Performance الرياضية.
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