أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 16 مارس 2023



أسعار الذهب أسعار الذهب

بلغت أسعار الذهب اليوم الخميس 16 مارس 2023 في مصر، مستوى 1935 جنيهًا عيار الذهب 21.



سعر جنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21، في السوق المحلية، نحو 15480 جنيها، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.



سعر جرام الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب العالمي، في بورصة نيويورك اليوم وقت كتابة هذا التقرير، كالآتي:

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