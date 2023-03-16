أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 16-3-2023 ببداية التعاملات

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أسعار العملات

سجلت أسعار العملات اليوم الخميس 16-3-2023، تباينًا نسبيًا في بداية التعاملات اليومية الصباحية للبنوك العاملة في مصر، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية مقابل الجنيه المصري وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي» بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن سعر العملات، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.60 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.22 جنيه للشراء، و 37.34 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.48 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.51 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

بنك مصر: 32.51 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.62 جنيه للشراء، و 32.86 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 32.58 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 37.04 جنيه للشراء، و 37.36 للبيع.

بنك مصر: 37.04 جنيه للشراء، و 37.36 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.16 جنيه للشراء، و 37.40 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 37.10 جنيه للشراء، و 37.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 96.86 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

بنك مصر: 96.88 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصدر: جريده المال

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