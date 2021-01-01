فائدة جديدة لحمية البحر الأبيض المتوسط

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اكتشف فريق بحثي من جامعة نيوكاسل البريطانية، أن حمية البحر الأبيض المتوسط تخفض من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 23 بالمئة.

وتشير مجلة BMC Medicine، إلى أن حمية البحر الأبيض المتوسط، هي نظام غذائي غني بالمأكولات البحرية والفواكه والخضروات والحبوب والدهون. وقد أثبتت نتائج دراسات سابقة فوائد هذا النظام الغذائي لصحة الإنسان.

وقد حلل الباحثون بيانات عن 60298 شخصا تابعوا حالتهم على مدى 10 سنوات، لمعرفة مدى مطابقة نظامهم الغذائي لحمية البحر الأبيض المتوسط. كما أخذ الباحثون بالاعتبار مؤشرات الخطر الوراثي لتطور الاضطرابات التنكسية العصبية. وقد سجلت خلال فترة الدراسة إصابة 882 حالة إصابة بالخرف.

ولم يكتشف الباحثون أي ارتباط كبير بين العوامل الوراثية للخرف والالتزام بحمية البحر الأبيض المتوسط. ويشير هذا إلى أن التغذية الصحيحة تقلل من خطر الإصابة بالخرف حتى بالنسبة للأشخاص المعرضين لمخاطر وراثية. وقد انخفض الخطر الإجمالي للإصابة بالخرف بنسبة 23 بالمئة.

المصدر: روسيا اليوم

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