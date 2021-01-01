مواصفات و سعر جوال شاومي Xiaomi Redmi Note 11 في السعودية



Xiaomi Redmi Note 11 Xiaomi Redmi Note 11

تقدم شركة شاومي سلسلة جوالاتها الأكثر شعبية "ريدمي نوت" بمواصفات تجميع بين الأداء السلس المريح وبين السعر المعقول، ومن ضمن أفضل جوالات هذه السلسلة التي استطاعت أن تجتذب قطاع عريض من المحبين والمعجبين جوال شاومي ريدمي نوت 11 ثنائي شريحة الاتصال.



يأتي جوال شاومي ريدمي نوت 11 بعدة مميزات أبرزها المعالج القوي الذي يضمن لك أداء رائع مع الاستخدام وتعدد المهام في آن واحد، مع معالج كوالكوم سناب دراجون تستطيع تشغيل جوالك لساعات طويلة بلا مشاكل، كما أنه يأتي مع شاشة عرض أموليد تقدم جودة FHD+ وبطارية سعتها كبيرة تعيش اليوم كله بشحنة واحدة، مع شحن سريع بقدرة 33 وات.



Xiaomi Redmi Note 11

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يتوفر جوال شاومي ريدمي نوت 11 في المملكة العربية السعودية بسعر 549 ريال سعودي مع إصدار الذاكرة وسعة التخزين 4 جيجابايت رام و64 جيجابايت روم من مساحة التخزين. في السطور التالية ترصد "صدى البلد" كل مواصفات الجهاز؟مواصفات جوال Xiaomi Redmi Note 11يأتي مع شاشة عرض أموليد قطرها 6.43 بوصة، تقدم دقة 1080x2400 بيكسل مع كثافة بيكسلات 409 نقطة، ومعدل تحديث 90 هرتز، ودرجة سطوع قصوى 1000 شمعة لكل متر مربع، مع نسبة شاشة إلى هيكل 84.5% وطبقة زجاج حماية ضد الكسر من Corning Gorilla Glass 3يتم تشغيل الجوال بواسطة معالج كوالكوم شريحة SM6225 Snapdragon 680 4G بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.4 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات Adreno 610 تقترن بذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 جيجابايت رام وسعة تخزين أساسية 64 أو 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها من خلال بطاقة microSDXC.يحزم الجوال بطارية كبيرة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، وتصل من 0 إلى 100 خلال 60 دقيقة فقط، مع نظام تشغيل أندرويد 11 يمكن ترقيته إلى 13 وواجهة مستخدم MIUI 13.شاومي تطرح سلسلة Redmi Note 12 بالأسواق العالمية في 23 مارس شاومي تطلق هاتف بوكو X5 رسميا .. سعر ومواصفاتبالنسبة لمحبي التصوير والتقاط الذكريات، يأتي جوال شاومي ريدمي نوت 11 بإعداد كاميرات رباعية في اللوحة الخلفية، المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، والثاني بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة فائقة الاتساع، والثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والرابعة مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل أما كاميرا السيلفي فهي بدقة 13 ميجابيكسل.يزن الجهاز 179 جم مع أبعاد طول 159.9 مم و عرض 73.9 مم و سمك 8.1، كما أنه يأتي بمجموعة من المستشعرات منها مستشعر بصمات الأصابع بجوار زر التشغيل والتحكم في الصوت، ومستشعر التقارب والتسارع وبوصلة و جيروسكوب.