تخطط أمازون لإطلاق أول أقمار صناعية للإنترنت فى عام 2024 لمنافسة سبيس إكس

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قالت شركة أمازون إن الموقع يخطط لإطلاق أول أقمار صناعية للإنترنت إلى الفضاء في النصف الأول من عام 2024 وتقديم اختبارات تجارية أولية بعد فترة وجيزة، حيث تستعد للمنافسة مع شركة SpaceX التابعة لشركة Elon Musk وغيرها لتوفير إنترنت واسع النطاق على مستوى العالم.



وأضافت الشركة إن وحدة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في أمازون، Project Kuiper، ستبدأ في إنتاج الأقمار الصناعية بكميات كبيرة في وقت لاحق من هذا العام، وسيكون هذا هو الأول من بين أكثر من 3000 قمر صناعي تخطط شركة التكنولوجيا العملاقة لإطلاقها في مدار أرضي منخفض في السنوات القليلة المقبلة.



قال ديف ليمب، نائب الرئيس الأول لأجهزة أمازون، في مؤتمر بواشنطن: "سنجري بالتأكيد اختبارًا تجريبيًا مع العملاء التجاريين في عام 2024".

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هدف النشر لعام 2024 من شأنه أن يبقي أمازون على المسار الصحيح للوفاء بتفويض تنظيمي لإطلاق نصف شبكة Kuiper بالكامل المكونة من 3236 قمرا صناعيا بحلول عام 2026، وقال ليمب، الذي يشرف على مركز قوة الأجهزة الاستهلاكية في أمازون، إن الشركة تخطط لصنع "ثلاثة إلى خمسة" أقمار صناعية في اليوم، للوصول إلى هذا الهدف.مع وجود خطط لضخ أكثر من 10 مليارات دولار في شبكة Kuiper، وترى أمازون أن تجربتها في إنتاج ملايين الأجهزة من مركز الإلكترونيات الاستهلاكية لديها ميزة على منافستها SpaceX، شركة الفضاء المملوكة لشركة Musk والتي تمتلك شبكة Starlink بالفعل، لديها ما يقرب من 4000 قمر صناعي في الفضاء.تخطط أمازون لإطلاق زوج من الأقمار الصناعية النموذجية في وقت مبكر من هذا العام على متن صاروخ جديد من شركة Boeing-Lockheed المشتركة United Launch Alliance، ومن المتوقع أن يكون إطلاق 2024، الذي يحمل أقمار الإنتاج الأولية، الأول من بين العديد من الأقمار الصناعية الأخرى في حملة نشر سريعة باستخدام الصواريخ التي اشترتها أمازون في عامي 2021 و 2022.كشفت الشركة أيضًا عن قائمة من ثلاث محطات طرفية مختلفة، أو هوائيات، ستربط العملاء بأقمارها الصناعية Kuiper في المدار، وفقاً لموقع gadgets360.وقالت أمازون في بيان إن "محطة العملاء القياسية"، التي يبلغ حجمها 11 بوصة مربعة، ستكلف الشركة أقل من 400 دولار لكل منها لإنتاج وتوفير سرعات إنترنت تبلغ 400 ميجابت في الثانية للعملاء.محطات Starlink للمستهلكين من SpaceX، بسعر 599 دولارًا لكل منها، بالإضافة إلى محطات أخرى مخصصة للحكومات والشركات، ويتم استخدامها من قبل "أكثر من مليون عميل حتى الآن"، جوناثان هوفيلر، رئيس مبيعات شركة Starlink في SpaceX ، قال: سيكون هوائي محمول أصغر حجمًا مربع الشكل، يبلغ عرضه 7 بوصات ويزن رطلًا واحدًا، محطة أمازون "الأكثر تكلفة" للشبكة، على الرغم من أن الشركة لم تكشف عن السعر.سيكون نموذج الهوائي الأكبر والأكثر قدرة من أمازون، المصمم لتطبيقات المؤسسات والحكومة والاتصالات السلكية واللاسلكية، 19 × 30 بوصة وسرعات إنترنت تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، بسرعة كافية لتنزيل دقة عالية فيلم بطول 30 ثانية تقريبًا.