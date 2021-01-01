مواصفات شاومي POCO C40 في السعودية



POCO C40 POCO C40

تطرح شركة "شاومي" جوالها الجديد بوكو سي 40 بعدد من المميزات اللافتة للانتباه منها البطارية ذات السعة الكبيرة 6000 مللي أمبير في الساعة التي تدعم الشحن بقوة 18 وات وأيضا المعالج ثماني النوى التي تروج له لشركة بأنه عالي الأداء بالإضافة إلى أنه بتصنيف حماية من الماء والغبار مع شاشة طويلة نسبيا.



يتوفر جوال Xiaomi Poco C40 شاومي بوكو سي 40 في المملكة العربية السعودية بسعر 429 ريال سعودي مع إصدار الذاكرة وسعة التخزين 4 جيجابايت رام و64 جيجابايت روم، في السطور التالية ترصد "صدى البلد" كل مواصفات الجوال.



Xiaomi Poco C40

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مواصفات Xiaomi Poco C40يأتي مع شاشة LCD حجمها 6.71 بوصة، ودرجة سطوع قياسية 400 شمعة لكل متر مربع مع دقة 720x1650 بيكسل، وكثافة بيكسلات 268 نقطة لكل بوصة، وطبقة زجاج حماية من Corning Gorilla Glass.يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج وحدة مركزية من JLQ JR510 بدقة تصنيع 11 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك من Mali-G57 MC1 مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 3 أو 4 جيجابايت رام مع سعة تخزين 32 أو 63 جيجابايت روم، يمكن زيادتها من خلال بطاقة microSDXC.Xiaomi Poco C40يحزم الجوال بطارية كبيرة لا يمكن إزالتها سعة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، ومع نظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم MIUI 13 الخاصة بالعلامة التجارية الفرعية بوكو.سعر ومواصفات جوال شاومي Xiaomi 13 Pro في السعودية شاومي تطرح سلسلة Redmi Note 12 بالأسواق العالمية في 23 مارسيأتي الجوال الجديد من شاومي بوكو بإعداد كاميرا مزدوجة في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة والثانية عدسة عمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع فلاش ليد وتقنية HDR والتصوير البانورامي، وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل، وتقنية HDR تدعم التصوير بجودة 1080 ميجابيكسل و 30 إطار في الثانية.Xiaomi Poco C40يدعم الجوال اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LEوتحديد الموقع الجغرافي من خلال GPS ونظم ملاحة أخرى مثل GLONASS, GALILEO, BDS. يوجد مستشعر تقارب وتسارع ومستشعر بصمات الأصابع بجوار زر التشغيل.