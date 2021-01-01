نصائح هامه لضبط المحتوى الخاص بالأطفال في تطبيق يوتيوب كيدز

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صورة الخبر: يوتيوب كيدز
يوتيوب كيدز

يواجه عدد من أولياء الأمور الذين يستخدم أبناؤهم تطبيق يوتيوب كيدز YouTube kids مشكلة عدم تمكنهم من التحكم الكامل في المحتوى وذلك رغم قيام يوتيوب بوضع طرق لضبط تجربة مشاهدة أطفالهم للمحتوى على التطبيق ولذلك نقدم خلال السطور التالية نصائح هامة يمكن الاستفادة منها عبر التطبيق.

محتوى تطبيق يوتيوب كيدز
- يجب اختيار المحتوى الملائم حيث تتيح خاصية المحتوى الموافق عليه من الوالدين للأمهات والآباء إمكانية اختيار فيديوهات وقنوات محددة يسمحون لأطفالهم بمشاهدتها عبر التطبيق. لتفعيل هذه الخاصية يتم التوجّه إلى الإعدادات ضمن التطبيق واختيار الملف الشخصي الخاص بالطفل، ثم اختيار المحتوى الذي تمت الموافقة عليه وبهذه الطريقة، لن يشاهد الأطفال إلا مجموعة من القنوات أو مقاطع الفيديو التي تم اختيارها مسبقًا.

- إيقاف ميزة البحث حيث تعد الرغبة في تحديد تجربة مشاهدة الأطفال لمجموعة مختارة من الفيديوهات، حيث يمكن إيقاف ميزة البحث باستخدام إعدادات الوالدين في التطبيق. عند إيقاف هذه الخاصية، لن يتمكن الأطفال من البحث على مقاطع الفيديو وسوف يقتصر استخدامهم للتطبيق على مشاهدة مقاطع الفيديو المتوفرة ضمن مجموعة القنوات التي تم التحقق منها في يوتيوب كيدز YouTube Kids.

- من المهم حظر المحتوى حيث يمكن ضبط وتخصيص المحتوى في YouTube Kids من خلال تسجيل الدخول إلى التطبيق وحظر مقاطع الفيديو أو القنوات غير المرغوب للأطفال مشاهدتها وعندما يتم حظر مقطع فيديو أو قناة، لن يتم مشاهدة الفيديو مرة أخرى عند تسجيل الدخول في التطبيق حيث يمكن دائمًا مسح مقاطع الفيديو والقنوات المحظورة من الإعدادات إذا تم الرغبه بإعادتها مجددًا في وقت لاحق مع العلم بأنه عند حظر مقطع فيديو، قد يظل متاحًا في التطبيق إذا تم تحميله بواسطة قناة مختلفة.

أهمية ضبط المؤقت
- من الأهمية بمكان ضبط المؤقّت "انتهى الوقت" حيث يمكن للأهالي عبر خاصية ضبط وقت الشاشة المدمجة، تحديد وقت استخدام أطفالهم للجهاز وذلك عبر إشعار يخبرهم بأنّ الوقت قد حان للتوقف عن المشاهدة سوف يعرض المؤقِّت تنبيه "انتهى الوقت" بشكل لطيف قبل أن يتوقف التطبيق عن العمل حين انتهاء المدة المحددة من خلال الضغط على رمز القفل، وتحديد "المؤقت" في تطبيق يوتيوب كيدز واستخدام شريط التمرير لتحديد المدة المطلوبة.

المصدر: السلطة

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