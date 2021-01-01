نصائح هامه لضبط المحتوى الخاص بالأطفال في تطبيق يوتيوب كيدز

يواجه عدد من أولياء الأمور الذين يستخدم أبناؤهم تطبيق يوتيوب كيدز YouTube kids مشكلة عدم تمكنهم من التحكم الكامل في المحتوى وذلك رغم قيام يوتيوب بوضع طرق لضبط تجربة مشاهدة أطفالهم للمحتوى على التطبيق ولذلك نقدم خلال السطور التالية نصائح هامة يمكن الاستفادة منها عبر التطبيق.
محتوى تطبيق يوتيوب كيدز
- يجب اختيار المحتوى الملائم حيث تتيح خاصية المحتوى الموافق عليه من الوالدين للأمهات والآباء إمكانية اختيار فيديوهات وقنوات محددة يسمحون لأطفالهم بمشاهدتها عبر التطبيق. لتفعيل هذه الخاصية يتم التوجّه إلى الإعدادات ضمن التطبيق واختيار الملف الشخصي الخاص بالطفل، ثم اختيار المحتوى الذي تمت الموافقة عليه وبهذه الطريقة، لن يشاهد الأطفال إلا مجموعة من القنوات أو مقاطع الفيديو التي تم اختيارها مسبقًا.
- إيقاف ميزة البحث حيث تعد الرغبة في تحديد تجربة مشاهدة الأطفال لمجموعة مختارة من الفيديوهات، حيث يمكن إيقاف ميزة البحث باستخدام إعدادات الوالدين في التطبيق. عند إيقاف هذه الخاصية، لن يتمكن الأطفال من البحث على مقاطع الفيديو وسوف يقتصر استخدامهم للتطبيق على مشاهدة مقاطع الفيديو المتوفرة ضمن مجموعة القنوات التي تم التحقق منها في يوتيوب كيدز YouTube Kids.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!