مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم والدواجن اليوم



أسعار اللحوم والدواجن أسعار اللحوم والدواجن

تسعى الدولة المصرية لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار ملائمة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وتقوم الدولة بضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن في الأسواق لإحداث التوازن واستقرار الأسعار.



60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير أقل 50 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والمنافذ الاستهلاكية اللحوم التشادية بـ 145 جنيهًا



.قال المهندس محمد الجمال، رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية الكويتية المالك لمشروع ومزارع تشاد، إنه بالنسبة لـ اللحوم التشادية، تم شراء عدد كبير من الأبقار لزيادة الإنتاجية إلى 30 ألف رأس وتم تغيير المرعى لكي يناسب ذوق المستهلك المصري.

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وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن هذه الفكرة جاءت منذ سنة ونصف بالتنسيق مع حزب حماة الوطن ولجنة الإنتاج الحيواني والزراعي للتواجد في دولة تشاد التي لديها ما لا يقل عن 120 مليون رأس من الأبقار وتم التنسيق مع الحكومة التشادية لتوفير الأراضي المناسبة لزراعة الأعلاف.وأشار إلى أن هناك لجنة تتواجد بدولة تشاد لمتابعة عمليات الذبح ومتابعة الأبقار الصالحة لكي تصل للمستهلك المصري وهذا لم يكن من فراغ فهو نتاج جهد وعمل لمدة عام ونصف.وأكد الجمال انه بفضل الله ونعمته استطعنا توفير 30 ألف رأس فى السنة والسبب وراء تسعير كيلو اللحم بـ 145 جنيها أننا لن نرتبط بسعر صرف الدولار.لحوموأكد المهندس محمد الجمال، رئيس لجنة الإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، أنه بالنسبة لـ اللحوم التشادية فقد تم شراء عدد كبير من الأبقار لزيادة الإنتاجية ما يعادل 30 ألف رأس وتم تغيير المرعى لكي يناسب الذوق المصري والمستهلك المصرين مضيفا: "حتى لا نرتبط بسعر الدولار وسعر الصرف تم العمل بنظام المقايضة لأن دولة تشاد كانت تحتاج إلى بعض المواد الغذائية التي يحتاجها المستهلك التشادي، وتم توفيرها لهم وليس لنا أي علاقة بالدولار وهذا ما نجحنا في توصيل اللحوم التشادية للمستهلك المصري بسعر الـ 145 جنيهًا فقط للكيلو.واختتم الجمال أن جهود الدولة في هذا الأمر كانت كبيرة والتنظيم من حزب حماة الوطن كان على أعلى مستوى والتنسيق مع الحكومة التشادية وتوفير الأراضي المناسبة لنا لزراعة الأعلاف والأبقار المناسبة وأيضًا مرحلة اللجنة التي تتواجد هناك بدولة تشاد لمتابعة عملية الذبح وعملية متابعة الأبقار الصالحة لكي تصل للمستهلك المصري هذا كله لم يكن من فراغ وهذا جهد وعمل لمدة عام ونصف.أسعار الدواجن اليوموسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم تراجعا ليبدأ من 69 جنيها في المزرعة بحد أدني ، ويصل للمستهلك بسعر يبدأ من 72 جنيها بعدما وصل إلى 95 جنيها في وقت سابق.وهبط سعر كيلو البانيه اليوم ليسجل بداية من 148 جنيها في بعض المحلات ، بعد أن وصل إلى 210 جنيهات في وقت سابق بفارق نحو 60 جنيها بين أعلى سعر حينها وأقل سعر اليوم.كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 69 جنيهًا في المزرعة، و72 جنيهًا وقد يصل إلى 80 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.الفراخ البلدي : 110-120 جنيهًا للكيلو.الدواجن الساسو: 110- 115 جنيهًا للكيلو.الأوراك: بين 84- 92 جنيهًا للكيلو.بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 148- 180 جنيهًا للكيلو.أسعار البيض اليوموتعتبر أسعار كرتونة البيض اليوم، محل اهتمام الكثير والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها كالتالي:سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 97- 98 جنيها في المزرعة، و 100 و 105 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 91 جنيها في المزرعة، وبين 95 -100 جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 105 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 110-115 جنيها.