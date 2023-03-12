المالية: نستهدف 10 مليارات دولار تدفقات أجنبية مباشرة خلال 2023

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أكد وزير المالية محمد معيط، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب، بإرادة سياسية داعمة للاستثمار، وبيئة مواتية للأعمال، واقتصاد بات أكثر جذبًا بفرص واعدة للقطاع الخاص في شتى المجالات، حيث تُمهِّد «وثيقة سياسة ملكية الدولة» لأقوى انطلاقة لتمكين الاستثمارات الخاصة، وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ليصبح قاطرة التنمية والنمو؛ من أجل توفير فرص العمل المنتجة.



وقال الوزير، خلال لقائه مع المستثمرين السعوديين بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس، بحضور بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي: إننا نستهدف الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي مقابل 8.6 مليار دولار العام المالي الماضي، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير لأوروبا وإفريقيا، خاصة أننا نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، وغيرها من المزايا التفضيلية، كما نستهدف الوصول إلى صادرات بحجم 100 مليار دولار على المدى المتوسط، من خلال العمل على توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية".



طرح 32 شركة حكومية

وأوضح وزير المالية، أن (الرخصة الذهبية) تعد إحدى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على مجتمع الأعمال، ويتم منحها للمشروعات الجديدة، على نحو يضمن بدء تسريع النشاط الإنتاجي، ويحصل عليها المستثمر خلال 20 يومًا فقط، لافتًا إلى أنه سيتم طرح 32 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتاب العام بالبورصة لمدة عام حتى نهاية الربع الأول من 2024.

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مشروعات الطاقة الخضراءوأكمل معيط: "نستهدف تحويل 50% من الاستثمارات العامة إلى «مشروعات خضراء» العام المالي المقبل، وقد قامت مصر بتوقيع عدد من الشراكات مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، في إطار برنامج «نُوفى» للتوسع في استثمارات الطاقة والمياه والغذاء، إضافة إلى مذكرات تفاهم لمشروعات الطاقة الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 83 مليار دولار، فضلاً على توقيع 9 اتفاقيات إطارية لتطوير مشروعات ومرافق الأمونيا والهيدروجين الأخضر".أداء الاقتصاد المصرياقرأ أيضاً «المالية»: إلزام 16 جهة بتطبيق منظومة احتساب ضريبة الأجور والمرتبات البنك المركزي يطرح أذون خزانة اليوم بقيمة 43.5 مليار جنيه بعد أكثر من شهر.. تعرف على تأثير الزلازل على الاقتصاد التركي «التخطيط»: قريبًا الإعلان عن جداول المبالغ الإجمالية لـ«تنظيم الأسرة لكل سيدة» نيبال تسعى لتسهيل الوصول التجاري إلى الأسواق الصينية الإمارات تجمع 300 مليون دولار من بيع سندات الخزانة ذات الشريحة المزدوجة «حسن علام» و«أجيليتي الكويتية» تتعاونان لبناء مشروع «ينمو إيست» في مصر التخطيط : 3.9% معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الثاني من 2022-2023 البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه اليوم «البنك المركزي» يطرح أذون الخزانة بقيمة 34 مليار جنيه اليوم بالزيادة الأخيرة.. موعد صرف معاشات شهر إبريل مصر تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمشاركة بين القطاعين العام والخاصوأردف الوزير: "إن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه 2022، أكدت قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية، حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3? في يونيه 2022، وللعام الخامس على التوالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6? والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1 ? وخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 87.2? ونستهدف خفضه إلى 75? بحلول عام 2026، لافتًا إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 1.5? من الناتج المحلي، وتسجيل معدلات نمو على المدى المتوسط تتراوح بين 6 إلى 7? وخفض الدين ليصل إلى 80? بحلول يونيه 2027.وأوضح، أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالي الحالي جاءت إيجابية، حيث حققنا فائضًا أوليًا بنحو 33.7 مليار جنيه مقارنة بـ 15.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو 18.9? نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنتنا من توسيع القاعدة الضريبية وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.وأشار إلى أننا نستهدف إطالة عمر الدين بمتوسط 4.5 إلى 5 سنوات بحلول يونيه 2027 من خلال تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته، والتوسع في آليات التمويل المبتكر، عبر التوجه لإصدار سندات مستدامة وزرقاء واجتماعية، وسندات «ساموراي خضراء» باليابان و«باندا خضراء» بالصين؛ بعدما نجحنا في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار، على نحو ساعد في جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية؛ بما يمثل رسالة ثقة من الأسواق العالمية والمستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.ومن جهته، رحب بندر بن محمد العامري رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بزيارة الدكتور محمد معيط وزير المالية للرياض، ولقائه مع أعضاء المجلس، الذي يضم مجموعة من كبار المستثمرين السعوديين في مصر، وهو ما يؤكد حرص الحكومة المصرية على الاستماع للمستثمرين والتوصل لحلول جذرية لما قد يواجهم من عقبات، ودراسة مقترحاتهم لتحفيز الاستثمارات.وأضاف، أن هناك رغبة لدى المستثمرين السعوديين بزيادة حجم استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، على ضوء الفرص الواعدة للاستثمار في مصر بالعديد من المجالات، مشيرًا إلى المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات الخاصة بين البلدين الذي من شأنه تحقيق نقلة نوعية في تدفق الاستثمارات المشتركة.