عشان ما تحسيش بالجوع في الدايت.. أكلات هتسد بأقل سعرات حرارية



الشوفان الشوفان

كثير من الأشخاص يتبعون نظاما غذائيا لمحاولة التقليل من الوزن الخاص بهم، للحصول على جسد رشيق ومثالى، ولكن في بعض الأوقات يشعر المرء بالجوع بدرجة كبيرة مما يجعله غير قادر على مواصلة النظام الذى يسير عليه. وألم الجوع بالتأكيد صعب لا يمكن تحمله. ويوجد بعض الأطعمة التي يمكن تناولها وهى ذات سعرات حرارية قليلة وتملأ المعدة لكبح مشاعر الجوع بدرجة كبيرة، ولمعرفة تلك الأطعمة يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاَ لموقع "healthshots".



الأطعمة التي يمكنها كبح شعورك بالجوع بشكل كبير:



البيض يجعل المعدة ممتلئة:

تناول البيض في وجبة الإفطار كل يوم، يساعد الناس على الشعور بجوع أقل، مع استهلاك سعرات حرارية أقل في الغداء على مدار اليوم، فإن من يتناول البيض في وجبة الإفطار كل يوم، يتناول سعرات حرارية أقل، لأن البيض جزء من نظام غذائى منخفض السعرات الحرارية، مما يجعل الشخص يشعر بالنشاط والحيوية.

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الدجاج والسمك يمنعان الشعور بالجوع:البروتين يشعر الشخص بالمزيد من الرضا ويقلل من مستويات هرمون الجوع، مما يجعل الشخص يقلل من كمية الطعام في الوجبة التالية، مما يجعل الشخص لا يشعر بالجوع وفى المقابل يشعر بالشبع والامتلاء ، والسمك غنى بالفوائد الكثيرة التي تفيد الجسم وتمنحه الشبع بصورة سريعة.البقوليات الصحية:تحتوى البقوليات مثل العدس والفاصوليا والبازلاء وغيرها من البقوليات على كمية كبيرة من البروتين والألياف النباتية، وهى قليلة السعرات الحرارية، مما يعنى أن كمية الطعام الذى يتم تناوله ستكون منخفضة، أثناء تناول الطعام، ويفضل إستخدام وعاء من البقول لتناول وجبتى العشاء والغداء.الشوفان غنى بالألياف:الشوفان غنى بنسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، وقليل السعرات الحرارية، ولن الشوفان يحتوى على بيتا جلوكان، وهى ألياف قابلة للذوبان، مما يجعل المعدة تشعر بالشبع لمدة طويل، ولهذا يعتبر اختيار الشوفان في وجبة الإفطار أمر صحى.