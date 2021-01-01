عشان ما تحسيش بالجوع في الدايت.. أكلات هتسد بأقل سعرات حرارية

كثير من الأشخاص يتبعون نظاما غذائيا لمحاولة التقليل من الوزن الخاص بهم، للحصول على جسد رشيق ومثالى، ولكن في بعض الأوقات يشعر المرء بالجوع بدرجة كبيرة مما يجعله غير قادر على مواصلة النظام الذى يسير عليه. وألم الجوع بالتأكيد صعب لا يمكن تحمله. ويوجد بعض الأطعمة التي يمكن تناولها وهى ذات سعرات حرارية قليلة وتملأ المعدة لكبح مشاعر الجوع بدرجة كبيرة، ولمعرفة تلك الأطعمة يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاَ لموقع "healthshots".
الأطعمة التي يمكنها كبح شعورك بالجوع بشكل كبير:
البيض يجعل المعدة ممتلئة:
تناول البيض في وجبة الإفطار كل يوم، يساعد الناس على الشعور بجوع أقل، مع استهلاك سعرات حرارية أقل في الغداء على مدار اليوم، فإن من يتناول البيض في وجبة الإفطار كل يوم، يتناول سعرات حرارية أقل، لأن البيض جزء من نظام غذائى منخفض السعرات الحرارية، مما يجعل الشخص يشعر بالنشاط والحيوية.
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