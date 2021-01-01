اللون الباستيل .. موضة ربيع 2023

يُعتبر اللون الباستيل من الألوان الجذّابة؛ خاصة في فصل الربيع؛ لذلك أضيفي لمسة جذّابة ولافتة لإطلالاتكِ المختلفة، باعتماد الحذاء الرائج هذا الموسم؛ فهو لون مميّز ويمنح إطلالتكِ حيوية، للمناسبات والسهرات والإطلالة الصباحية، يمكنكِ اعتماد هذا الحذاء بأسلوب عصري وأنيق.
تبحث الكثير من السيدات على اللون الباستيل لاعتماده في مختلف المناسبات، سواء الكاجوال أو المناسبات الرسمية أو حفلات الزفاف؛ فهو مناسب لجميع إطلالاتكِ، ويُعتبر من الألوان الأساسية الكلاسيكية، ولا تنتهي موضته مع مرور صيحات الموضة الحديثة.
وقالت مجلة “Jolie” المعنية بالموضة والجمال، إن الحذاء الرياضي يزهو هذا الموسم بالوردي الناعم والأزرق السماوي والأصفر الفاتح.
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