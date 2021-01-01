اللون الباستيل .. موضة ربيع 2023



اللون الباستيل اللون الباستيل

يُعتبر اللون الباستيل من الألوان الجذّابة؛ خاصة في فصل الربيع؛ لذلك أضيفي لمسة جذّابة ولافتة لإطلالاتكِ المختلفة، باعتماد الحذاء الرائج هذا الموسم؛ فهو لون مميّز ويمنح إطلالتكِ حيوية، للمناسبات والسهرات والإطلالة الصباحية، يمكنكِ اعتماد هذا الحذاء بأسلوب عصري وأنيق.



تبحث الكثير من السيدات على اللون الباستيل لاعتماده في مختلف المناسبات، سواء الكاجوال أو المناسبات الرسمية أو حفلات الزفاف؛ فهو مناسب لجميع إطلالاتكِ، ويُعتبر من الألوان الأساسية الكلاسيكية، ولا تنتهي موضته مع مرور صيحات الموضة الحديثة.



وقالت مجلة “Jolie” المعنية بالموضة والجمال، إن الحذاء الرياضي يزهو هذا الموسم بالوردي الناعم والأزرق السماوي والأصفر الفاتح.

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وأضافت "Jolie" أنه يمكن تنسيق الحذاء الرياضي المزدان بألوان الباستيل الحالمة مع فستان يزدان بنقوش الزهور، لتأكيد الإطلالة الربيعية المفعمة بالرقة والأنوثة، كما يمكن تنسيقه مع سروال جينز بقصة الباجي للحصول على إطلالة كاجوال.كما يمكن الحصول على إطلالة تناسب العمل من خلال تنسيق الحذاء مع بذلة أنيقة.تُعتبر موديلات الأحذية الجلد باللون الباستيل حلاً ممتازاً للفتيات اللواتي يرغبن أن تكون خزانة ملابسهن بألوان زاهية، وفي نفس الوقت لا يشبهن أحداً، يمكن أن يأخذ الحذاء باللون الباستيل المظهر بالكامل، يمكنك انتعاله مع إطلالة أحادية اللون، كما حاولي إضافة إكسسوار إلى مظهركِ.