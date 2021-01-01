شباب بلوزداد يحذر جماهيره قبل موقعة الزمالك

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شباب بلوزداد

ناشد نادي شباب بلوزداد الجزائري جماهيره بالتحلي بالروح الرياضية أمام الزمالك في المباراة المقرر إقامتها بين الفريقين يوم الجمعة المقبل ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بالجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال نادي شباب بلوزداد في بيان رسمي: "تدعو إدارة شباب بلوزداد أنصار الفريق الأوفياء إلى التحلي بالروح الرياضية خلال المواجهة المقبلة في دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك المصري بملعب 5 يوليو وتجنب رمي المقذوفات والألعاب النارية إلى أرضية الملعب".

وأضاف: "وذلك حتى لا يتعرض النادي إلى عقوبات من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد تحرم الفريق من جمهوره في الأدوار المقبلة".

ويتصدر الترجي التونسي جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط ويليه شباب بلوزداد وصيفًا بـ6 نقاط ثم الزمالك والمريخ السوداني برصيد 4 نقاط لكل منهما.

المصدر: masrawy

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