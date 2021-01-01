القبض على المتهميّن بسرقة فيلا محمد صلاح .. تفاصيل



سرقة فيلا محمد صلاح سرقة فيلا محمد صلاح

نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على المتهمّين بسرقة فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول، واستيلائهما على عدد من المتعلقات الشخصية التي كانت متواجدة داخل الفيلا التي يمتلكها نجم مصر وفريق ليفربول.



القبض على المتهميّن بسرقة فيلا محمد صلاح

وأفادت التحريات الأولية حول واقعة سرقة فيلا محمد صلاح بمنطقة التجمع، بأن المتهميّن استوليا على 4 ريسي?رات و3 كوتشيات من داخل الفيلا بمنطقة التجمع؛ وتوصلت جهود البحث إلى تحديد المتهميّن، وجرى القبض عليهما ومعهما المضبوطات وتحرير المحضر بالواقعة.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظرا لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكني، وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، حيث تسلقا السور الخلفي للفيلا المشار إليها، والدلوف للداخل وارتكاب الواقعة.

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وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا بتعرض فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح، لسرقة ملابس وكوتشيات ثمينة من داخلها بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي من أجل كشف ملابسات الواقعة، من خلال تتبع خطوط السير، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصان، أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكني المشار إليه، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية.