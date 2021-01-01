تجارة عين شمس .. تحدد آخر موعد لغلق باب الالتماسات على نتائج الفصل الأول

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صورة الخبر: تجارة عين شمس
تجارة عين شمس

أعلن الدكتور خالد قدرى عميد كلية تجارة جامعة عين شمس فتح باب الالتماسات لطلاب الكلية في نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الفرق والبرامج الدراسية.

أكد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس أنه سوف يتم فتح باب الالتماسات يوم 11 مارس 2022 علي أن تغلق يوم 16 مارس 2023 .

وأوضح الدكتور خالد قدري أنه تم تحديد جدول لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول التي سوف تعلن علي نظام جامعة عين شمس الإلكتروني.



تعليمات يجب الالتزام بها عند التقدم للالتماسات وهي كالاتي :

يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب او الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وأيضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها ، لأنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد أخرى.


يرجى العلم جيدا أن آخر موعد لتسجيل طلب الالتماسات هو يوم الخميس الموافق16/3 /2023 وبعدها سوف يتم غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.



وكان قد تفقدت الدكتور غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات اليوم الأول لحملات كشف هشاشة العظام والوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وحملة توعية بسرطان الرحم والتي تقام ضمن فعاليات احتفالية الجامعة بيوم المرأة المصرية والأم المثالية والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام بحرم كلية الصيدلة وتنظمها أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس.



يأتي ذلك فى ظل وجود قيادة تؤمن بدور المرأة المصرية وحرصها على دعم وتمكين المرأة المصرية وتقديراً لجهود المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.

وخلال جولة الدكتورة غادة فاروق أكدت اهتمام الجامعة بالمرأة و ضرورة تمكينها فى المجتمع، مؤكدة دعم الجامعة الكامل لها من خلال ما تقدمه من أنشطة للاهتمام بصحة المرأة وتوفير حملات خاصة للكشف المجاني والحفاظ على صحتها.

المصدر: elbalad

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