كشفت مرسيدس عن GLC و GLB المحدثة في وقت واحد



مرسيدس مرسيدس

كشفت مرسيدس عن صور تشويقية لسيارتيها الجديدتين GLC وGLB والتين ستكشف عنها على التوالي هذا الأسبوع.



أولاً، ستصل مرسيدس GLC كوبيه 2024 اليوم، ومن ثم ستصل GLB يوم الخميس. بالنظر للصور التشويقية، تخرج GLC كوبيه عن مقاييس عائلتها بتصميم المصابيح الخلفية المسحوبة للوسط مع خط السقف المنحدر. ومع أهمية تحديثات التصميم الخارجي إلا أن التصميم الخارجي سيظل محافظاً إلى حد بعيد.



في الصورة التشويقية الأخرى، تقدم GLB واجهة أمامية جريئة تمنحها مظهراً أضخم من فئتها، وبالحديث عن السيارة، فإن فئة AMG من الـSUV الصغيرة هي قيد التطوير أيضاً من أجل عملاء الشركة المتحمسين.